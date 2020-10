Barbara d’Urso, stop vestitini: look stravolto a Live, il motivo della scelta

La conduttrice mette in soffitta gli abiti e si presenta con un elegante tailleur scuro in prima serata

Barbara d’Urso abbandona gli abitini e durante la puntata di Live, in onda nella prima serata di Canale Cinque domenica 25 ottobre 2020, sfoggia un elegante tailleur scuro. Da tempo il pubblico televisivo non vedeva la conduttrice campana in simili vesti e il colpo d’occhio è stato immediato, tanto che su Twitter diversi cinguettii hanno subito notato lo stravolgimento del look che è stato parecchio apprezzato. Con ogni probabilità la d’Urso, dopo che nella giornata odierna il premier Giuseppe Conte ha informato gli italiani della drammatica situazione italiana relativa al Covid (di fatto è stato imposto un semi-lockdown), ha preferito mostrarsi con un abbigliamento consono al periodo difficile che sta vivendo tutto lo Stivale.

Da anni la presentatrice campana valorizza il proprio aspetto fisico in tv indossando vestitini che mettono in bella vista le sue gambe e il suo décolleté. Una scelta che da un lato le è valsa molti apprezzamenti, dall’altro le ha attirato diverse critiche. Le persone che lodano il suo modo di vestire sostengono che una donna abbia tutto il diritto di abbigliarsi a proprio piacimento senza badare all’età e alle malelingue. A maggior ragione se ha la fortuna di poter vantare un fisico invidiabile. Chi invece la bersaglia da anni sostiene che il modo di vestire del volto Mediaset non sia appropriato alle sue ‘primavere’ (ha 63 anni) e sia fuori luogo.

E Barbara? Che dice di tutto questo? In più occasioni, con garbo, la d’Urso ha dichiarato di essere una persona totalmente libera e di non farsi minimamente condizionare dai biasimi di un certo tipo, trovandoli sterili e insensati.

Barbara d’Urso, Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare

Nei giorni scorsi la giornalista Selvaggia Lucarelli è tornata ad attaccare pesantemente la d’Urso. No, in quel caso nulla c’entrava il suo stile di abbigliamento. La firma de Il Fatto Quotidiano ha tuonato sul modo di fare tv della conduttrice campana, usando toni e parole molto duri. Barbara ha preferito non commentare le esternazioni della giurata di Ballando con le Stelle che da tempo critica aspramente l’operato professionale della 63enne napoletana.