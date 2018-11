Barbara d’Urso non ci sta e si difende: dura denuncia sui social

Barbara d’Urso non ci sta e si difende. La denuncia comunicata via social: “Truffa”

Barbara d’Urso non ci sta e lancia l’appello ai suoi fan di Instagram: ‘state in guardia, trattasi di una truffa’. La denuncia della conduttrice dei salotti tv in forza a Mediaset è arrivata dopo che un’attività che sponsorizza prodotti bruciagrassi ha utilizzato la sua immagine e quella di altri vip per farsi pubblicità. Tuttavia, a quanto pare, i suddetti vip non hanno nulla a che fare con la merce venduta, tanto meno con l’azienda che la mette in commercio. Da qui la presa di posizione netta di Barbara che ha gridato alla truffa e ha fatto sapere che ci sono già in atto le procedure legali per risolvere la questione.

“Non abboccate, attenzione, è una truffa”. La conduttrice di Pomeriggio 5 mette in guardia i suoi fan

“TRUFFA! Attenzione! è una truffaaaaa! Se ne stanno occupando gli avvocati. Non abboccate!”, ha scritto in una sua Instagram Stories la conduttrice di Domenica Live che ha immortalato pure la pubblicità incriminata che ha utilizzato la sua immagine, quella di Michelle Hunziker, quella di Belen Rodriguez e quella di altre due donne per sponsorizzarsi. Insomma le vip si sono ritrovate a fare da testimonial per un prodotto a loro insaputa.

Barbara d’Urso e l’ospitata a Pomeriggio 5 di Maurizio Costanzo: “Pronta a prendere parte a L’Intervista”

Dopo aver denunciato la truffa Barbara si appresta a tornare al suo solito posto, ossia a orchestrare il suo salotto pomeridiano su Canale 5. Salotto che nella scorsa puntata ha ospitato Maurizio Costanzo che ha parlato del suo nuovo libro, Il tritolo e le rose. Il tritolo si riferisce all’attentato del 1993, quello in cui il giornalista e la moglie Maria De Filippi hanno rischiato la vita. Le rose è invece un omaggio alla conduttrice Mediaset che ha sposato 25 anni fa. Ma Costanzo non si è limitato a farsi intervistare; infatti è riuscito anche a strappare un accordo a Barbara: prendere parte alla prossima edizione del suo programma, L’Intervista.