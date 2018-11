Maurizio Costanzo a Pomeriggio 5 parla di Maria e mangia il gelato in diretta

Maurizio Costanzo ospite di Barbara d’Urso: le parole su Maria De Filippi

Maurizio Costanzo è stato ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per parlare del suo nuovo libro, Il tritolo e le rose. Il tritolo si riferisce all’attentato del 1993, quello nel quale il giornalista e la moglie Maria De Filippi hanno rischiato la vita. Le rose è invece un omaggio alla conduttrice Mediaset, che Costanzo ha sposato 25 anni fa. Un amore grande, solido e duraturo, che – come ha detto Maurizio – col tempo è diventato “un incrocio di stima, affetto, amicizia”. I due, come ormai è risaputo, dormono in camere separate, perché il protagonista del Maurizio Costanzo Show adora guardare la tv fino a tardi.

Maurizio Costanzo mangia il gelato a Pomeriggio 5 usando lo stesso cucchiaino di Barbara

Uniti e complici da quasi 30 anni, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi litigano però sulla dieta. Il giornalista, giunto all’età di 80 anni, è tenuto a bada ogni giorno dalla moglie, che controlla la sua alimentazione. Nessun dolce previsto, tranne il gelato che, come sottolineato da Costanzo, “non sa di gelato perché è senza zucchero”. E una porzione di “finto” gelato al cioccolato è arrivata pure nello studio di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha fatto recapitare a Maurizio una porzione del suo gelato. Non solo, la napoletana ne ha assaggiato un cucchiaino, ribadendo che non è cosi male come fa credere Costanzo.

Barbara d’Urso invitata da Maurizio Costanzo a L’intervista su Canale 5

Durante l’intervista a Pomeriggio 5, Maurizio Costanzo ha fatto un invito speciale a Barbara d’Urso. L’ottuagenario ha chiesto alla collega di prendere parte alla prossima edizione de L’Intervista e la Dottoressa Giò ha accettato con molto piacere.