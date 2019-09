Barbara d’Urso, doccia fredda a Pomeriggio 5: “Basita, andrò a fondo”. Colpo di scena in diretta sulla storia del matrimonio ‘intossicato’, la conduttrice mette in guardia l’ospite

A Pomeriggio 5 sono di nuovo sbarcati i due sposini (Deborah e Cristiano) che hanno aggiunto nuovi dettagli alla spiacevole vicenda vissuta durante il loro matrimonio. Barbara d’Urso li ha invitati per completare il racconto su quello che doveva essere il loro giorno dei sogni mentre invece si è tramutato in un incubo. Nel bel mezzo della narrazione, però, è arrivata una doccia fredda per la conduttrice: in diretta è infatti stata raggiunta da una notizia che potrebbe mostrare sotto tutt’altra luce Cristiano. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro. Pochi giorni fa la coppia è convolata a nozze in Brianza, ma il pasto ha causato 7 intossicazioni rovinando la festa. Oggi emerge un’ombra sullo sposo, la quale, seppur non c’entra direttamente con la cerimonia andata storta, potrebbe causargli diversi problemi. La d’Urso, appresa la questione in diretta, ha subito puntualizzato che andrà a fondo della faccenda, mettendo in guardia il suo ospite.

Barbara d’Urso avverte Cristiano

“Sono rimasta basita, andrò a fondo”, chiosa la d’Urso dopo aver appreso che Cristiano è coinvolto in una vicenda giudiziaria che lo vede imputato in un caso. Nella fattispecie è venuto alla luce che l’uomo è stato accusato di aver avuto intestate 190 auto, alcune delle quali avrebbero commesso degli atti di pirateria. Non era lui alla guida dei veicoli, ma resta la stranezza del fatto che ne avesse intestati così tanti. La conduttrice ha subito messo le mani avanti, dicendo che nel suo salotto dà spazio a vicende come quella del matrimonio ‘intossicato’ ma che non può tollerare che coloro a cui dà visibilità possano essere invischiati in situazioni spinose giudiziarie. Cristiano dal canto suo ha ammesso che è vero che il caso lo riguarda, ma che lui sarebbe stato una vittima. Altrimenti detto lui, senza saperlo, si è ritrovato intestatario di quasi 200 auto. La d’Urso ha promesso che farà indagini più accurate per capire dove sta la verità. Nel frattempo su Twitter si sono scatenati i telespettatori.

Su Twitter si scatenano i fan

Molti telespettatori si sono riversati su Twitter e la maggior parte di questi non ha creduto alla versione dell’uomo. Ecco alcuni commenti a caldo: “Barbara prossimamente li ridurrà in polvere i due sposini”, “C’è puzza di bruciato in questa coppia di sposi!”, “Ha 200 auto intestate, molte coinvolte in incidenti: il mistero del prestanome fantasma”, “Dalla faccia spaurita che ha fatto la moglie alla notizia delle 190 macchine… mi sa tanto che è tutto vero”, “Colpo di scena per gli sposi. 190 auto intestate a lui?.”