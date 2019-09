Barbara d’Urso risponde a Pippo Baudo: “Grazie per le tue parole”

Il pensiero di Pippo Baudo su Barbara d’Urso: la conduttrice risponde

Barbara d’Urso ha replicato alle ultime dichiarazioni di Pippo Baudo. Quelle nelle quali il conduttore televisivo definisce la collega più giovane inarrestabile. Baudo conosce bene Barbarella, visto che la napoletana ha esordito in tv proprio grazie al presentatore Rai. Un esordio che la d’Urso ricorda spesso nei suoi programmi televisivi e nelle sue interviste, tanto che oggi – nel corso della diretta di Pomeriggio 5 – ha prontamente ringraziato Baudo per quanto detto nei suoi confronti. La presentatrice Mediaset ha accolto tali affermazioni con gioia ed entusiasmo e ha voluto condividere tutto con il suo pubblico.

Cosa ha detto Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 su Pippo Baudo

“Grazie Pippo Baudo per le parole che hai detto su di me. È stato un onore iniziare con te e sono davvero orgogliosa del paragone fatto con quella grande attrice che è stata Paola Borboni”, ha dichiarato Barbara d’Urso durante la chiusura di Pomeriggio 5. Che per l’ennesima volta è leader incontrastato del pomeriggio televisivo: nonostante le novità a La vita in diretta – rappresentate dai nuovi conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini – l’infotaiment della d’Urso riesce a conquistare ogni giorno quasi 2 milioni di telespettatori, con il 16% di share.

Cosa ha detto Pippo Baudo alla stampa su Barbara d’Urso

“Barbara d’Urso debuttò con me come valletta a Domenica In: diceva al massimo 10 parole, ora ne dice 10 milioni. Rimango meravigliato dalla sua capacità di creare dal nulla un discorso lunghissimo, che varia dalla commozione alla risata, una ricchezza degna di Paola Borboni e delle grandi attrici del passato”, ha detto Pippo Baudo in un’intervista concessa al Corriere della Sera.