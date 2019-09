Pippo Baudo, lungo sfogo sulla tv e poi parla di Barbara d’Urso

Pippo Baudo, lungo sfogo sulla tv e parla anche di Barbara d’Urso

Forte lo sfogo di Pippo Baudo in un’intervista al Corriere della Sera. Il conduttore ha criticato fortemente i palinsesti tv ed ha detto la sua sui “volti noti” della nostra tv, tra cui Barbara d’Urso, Maria De Filippi e Caterina Balivo. Il presentatore di Militello è un vero fiume in piena e niente e nessuno sembrano frenarlo, lui che ha fatto la storia della televisione italiana si scaglia duramente contro gli show, i programmi e i palinsesti tv degli ultimi tempi. Non c’è novità, secondo Baudo, e tutto è dovuto ai talent show e ai reality show, e soprattutto alle versioni vip di questi ultimi. Baudo è davvero duro ma non mancano le sue parole su Barbara d’Urso, sua valletta all’inizio della carriera.

Pippo Baudo, cosa pensa della tv di oggi e di Barbara d’Urso

“È un periodo di crisi“, spiega così Pippo Baudo al Corriere della Sera, “non c’è varietà e ideazione di nuovi programmi. I palinsesti sono tutti uguali. È anche colpa dei reality e dei talent che condizionano le reti perché è più facile proporre elementi familiari e per il pubblico piuttosto che che rischiare con un programma ex novo. Non sopporto più i programmi in cucina in tv“, finisce di spiegare Baudo. Poi torna a bomba: “Barbara d’Urso debuttò con me come valletta a Domenica In: diceva al massimo 10 parole, ora ne dice 10 milioni. Rimango meravigliato dalla sua capacità di creare dal nulla un discorso lunghissimo, che varia dalla commozione alla risata“.

Pippo Baudo, nostalgia della tv? Il conduttore nega e spiega il motivo

“Non ho nostalgia di avere un programma tutto mio. L’età c’è: come potrei concorrere con la Balivo? E poi anche il pubblico mi rimprovererebbe questo attaccamento morboso alla tv“, dice ancora. Dunque, Baudo ama la sua nuova vita fuori dalla tv ma la sua grande esperienza nel campo lo ha portato ad una dura critica. Chissà se qualcuno sentirà e capirà per bene le sue parole!?