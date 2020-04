Barbara d’Urso sola in quarantena? L’indizio non mente, il gossip divampa

Barbara d’Urso, sicuri che sia sola in quarantena nella sua casa di Milano? L’indizio non mente, il gossip divampa (video)

Barbara d’Urso è da anni che si districa tra gossip, spifferi e sussurri della cronaca rosa. E lo fa molto bene, visto che tutto il vociferare che la coinvolge quotidianamente non ha praticamente mai trovato uno straccio di prova che l’abbia fatta capitolare. Stavolta però, un indizio, seminato da lei stessa, ha fatto scatenare nuovamente il gossip. Da settimane, da quando è cominciata la quarantena, la conduttrice partenopea rimarca che, non appena finisce i suoi show, si rintana nella sua dimora milanese: sola soletta. Eppure, alcuni suoi video pubblicati sui canali social sembrano indicare tutt’altro. Così è già cominciata la caccia all’uomo o alla donna che frequenterebbe casa sua. Magari una domestica fidata? Un’amica? Un parente Oppure un uomo misterioso?

Barbara e quel tremolio del cellulare…

A notare che qualcosa potrebbe non quadrare è stato Today. La testata ha sottolineato che un video recente diffuso su Instagram dalla conduttrice è stato realizzato da una manina tremolante. E in effetti è proprio così. Quindi? Che significa? Che qualcuno la riprende. Dopotutto non occorre essere degli esperti tecnologici per comprendere che un cellulare appoggiato su qualsiasi tipo di supporto rimane fermo. Altro discorso se è maneggiato da qualcuno: per quanto la mano sia ferma, un poco di tremolio c’è sempre. E basta dare un’occhiata al filmato qui sotto per capire che quel tremolio c’è, eccome. Dunque? Chi avrebbe maneggiato il cellulare mentre Barbarella veniva ripresa? Mistero dei misteri…

Barbara d’Urso e la cronaca rosa: un rapporto a senso unico

La d’Urso è stata negli ultimi anni una delle figure delle spettacolo più chiacchierate nel Bel Paese. La cronaca rosa ha provato a ‘incastrarla’ in più occasioni, affibbiandogli svariati flirt. Peccato che non abbia mai ottenuto alcuna prova concreta su quanto spifferato. Insomma, il gossip si muove a senso unico con Barbara, visto che da parte sua non arriva alcun segnale da diverso tempo.