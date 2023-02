Irruzione di Barbara d’Urso a Striscia la Notizia, nel corso della puntata in onda su Canale Cinque mercoledì 8 febbraio. “Non lo sapevate eh”, ha scandito la conduttrice di Pomeriggio Cinque, piombando in studio. Difficile credere che non fosse tutto preparato, ma tant’è. L’ospitata della campana è stata all’insegna del trash. Non appena si è materializzata nello storico tg satirico di Antonio Ricci ha iniziato a scherzare con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, per poi andare innanzi al bancone ad appendere la locandina di Taxi a due piazze, lo spettacolo teatrale che la vedrà protagonista al Teatro Nazionale di Milano dal 14 febbraio (ecco spiegato il motivo dell’ospitata a Striscia).

La piega presa dall’irruzione, si diceva, è stata all’insegna del trash. Nello scendere dal bancone per affliggere la locandina, ‘Barbarella’ per pochi attimi ha ‘smutandato’. Tutto da copione, come d’altra parte hanno lasciato intendere sia lei stessa sia i conduttori tramite una fittizia spontaneità. “Fammi scendere, senza fare vedere niente”, ha chiesto la d’Urso a Greggio. “Eh, con quella gonna lì”, il commento dell’attore a cui ha fatto eco Iacchetti: “Sì è visto tutto, più della Ferragni”. Per l’occasione, da segnalare che la timoniera si è presentata con un lungo abito color azzurro, con tanto di spacco inguinale. A un certo punto ha preso in mano un vaso di fiori e lo ha lanciato, evidente citazione alla follia sanremese di Blanco.

“Vi giuro che loro non lo sapevano”, ha ripetuto la d’Urso, a proposito della sua folata a Striscia. Chi ci vuol credere ci creda ed amen. Finito qui il trash? Assolutamente no. “Oddio la tetta, no ragazzi no…”, ha detto Barbarella ad un certo punto, nonostante non ci sia stata alcuna scappottata. Greggio e Iacchetti le hanno tenuto il gioco con complicità e, naturalmente, sul finire della puntata, ecco che la conduttrice partenopea è tornata a ricordare che a breve sarà a teatro, con lo spettacolo poc’anzi citato.

Infine un saluto al ‘demiurgo’ del Festival di Sanremo 2023: “Ciao Ama, ti amiamo”. Il tutto con Greggio che ha sfoggiato, dietro alla giacca un cartello con una scritta zeppa di ironia e sarcasmo, chiaramente indossata per spernacchiare Chiara Ferragni. “Pensami libero o stripper”, la didascalia sfoderata dal conduttore di Striscia, in riferimento a un abito che la moglie di Fedez ha sfoggiato nella prima serata della kermesse ligure. In particolare, sull’abito della Ferragni c’era scritto “Pensati libera”. Striscia è Striscia, come al solito caustica e corrosiva.