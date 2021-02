Barbara d’Urso smentisce gli ultimi gossip: avviso ai paparazzi

Barbara d’Urso è stata di recente al centro di un gossip in cui si parlava di un suo nuovo amore. Sarebbe stato di sicuro un enorme scoop visto che da anni la conduttrice è riservatissima sulla sua vita sentimentale. Beccare la d’Urso con il suo nuovo fidanzato è forse uno dei gossip più ambiti, di quelli che tutti i paparazzi e i giornalisti di cronaca rosa vorrebbero lanciare. Ma pare che quel momento non è ancora arrivato, perché ancora una volta Barbara ha smentito tutto in diretta a Pomeriggio 5. Nella puntata di oggi infatti si è parlato di amore e di San Valentino e la presenza del paparazzo Alan Fiordelmondo ha dato la possibilità alla conduttrice di smentire l’ultimo gossip.

Proprio Fiordelmondo ha ricordato alla d’Urso che le ultime foto che è riuscito a scattarle in compagnia di un uomo risalgono a più di dieci anni fa. Era a Panarea, ma subito Barbara ha precisato che forse si trattava di un suo amico. Insomma, pare non volerne sapere di avere un uomo nella sua vita. Quindi ha detto che avrebbe approfittato della presenza di Fiordelmondo per dare un messaggio a tutti i paparazzi. “Che stanno inutilmente sotto casa tua”, ha sottolineato lo stesso Alan.

Barbara ha confermato le parole del suo ospite, le ha ripetute e ha aggiunto: “Che non sprecassero tempo perché fa freddo a Milano e non c’è niente da fotografare”. Insomma, non c’è nessun nuovo fidanzato da beccare mentre entra o esce dalla casa della conduttrice. Barbara ha deciso di mettere le cose in chiaro, anche se lo ha fatto con il sorriso e un pizzico di ironia. Nessun nuovo amore nella sua vita a quanto pare, oppure è molto brava a non farsi beccare?

Giornalettismo era certo che la d’Urso avesse un nuovo amore. Ha fatto anche il nome del presunto fortunato uomo: Francesco, un assicuratore che avrebbe alle spalle una storia importante. Nel gossip si parlava anche di come si sarebbero conosciuti i due, ovvero durante le feste di Natale grazie a degli amici in comune. Il gossip si è diffuso a macchia d’olio negli ultimi giorni, e forse per questo Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha smentito un nuovo amore. Con tanto di avviso ai paparazzi: la caccia allo scoop può cessare, non c’è nulla da fotografare.