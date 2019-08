Da Barbara d’Urso a Simona Ventura: gli appelli per salvare l’Amazzonia

Barbara d’Urso allarmata per quanto sta accadendo alla foresta amazzonica. E, insieme ad altri vip, lancia un appello

Quello che sta accadendo al nostro pianeta, in questi giorni, è davvero tanto terribile. La Foresta Amazzonica, polmone verde della terra, sta bruciando e così sono in tantissimi i personaggi pubblici che hanno lanciato degli appelli. Tra le celebrità italiane spiccano i messaggi di Barbara d’Urso, Simona Ventura, la star di Gomorra Salvatore Esposito, Diego Passoni, Caterina Balivo e la showgirl argentina Belen Rodriguez. Ma, uno dei vip mondiali, a lanciare l’allarme è stato l’attore americano Leonardo DiCaprio che, da sempre, si interessa alle problematiche che riguardano l’ambiente e l’ecologia. A dimostrazione di ciò basta dare un semplice sguardo al suo profilo Instagram per scoprire che è pieno di messaggi mirati alla protezione della natura. La foresta amazzonica è dunque una parte del nostro pianeta fondamentale perché fornisce il 20% di ossigeno e la sua distruzione potrebbe portare a delle vere e proprie catastrofi. Ciò che ha fatto arrabbiare tantissime persone è il fatto che, nonostante la foresta bruciasse da giorni, i media non ne abbiano parlato e quindi questo argomento più che importante è passato al secondo piano.

Barbara d’Urso lancia l’appello: “Troppe vittime innocenti”

La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, su Twitter ha lanciato un importantissimo appello: “Sta bruciando il polmone verde della Terra!!! Rischiamo di perdere il 20% della produzione di ossigeno globale e ci sono tante, troppe, vittime innocenti per questi roghi. Bisogna intervenire per dare un futuro a questo bellissimo pianeta, prima che sia troppo tardi”. Barbara d’Urso non può che aver ragione, non bisogna assolutamente sottovalutare quello che sta accadendo in queste ultime settimane di Agosto. La foresta Amazzonica sta bruciando e mentre la natura viene demolita dalle fiamme ci sono tantissimi animali che purtroppo stanno morendo. Tra le tante immagini, infatti, resta impressa la foto che ritrae una tigre che per salvarsi dal fuoco si è lanciata in acqua.

Sta bruciando il polmone verde della Terra!!! Rischiamo di perdere il 20% della produzione di ossigeno globale e ci sono tante, troppe, vittime innocenti per questi roghi. Bisogna intervenire per dare un futuro a questo bellissimo pianeta, prima che sia troppo tardi #amazzonia pic.twitter.com/n2hsAOthw4 — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) August 24, 2019

Diego Passoni: “Non c’è cosa più importante del nostro pianeta”

Il famoso speaker radiofonico di Radio Deejay, sull’argomento si è espresso un paio di giorni fa quando la notizia iniziava finalmente ad espandersi. Diego Passoni ha espresso tutta la sua rabbia nei confronti dell’ignoranza che i media hanno sfortunatamente riservato a questo terribile incendio: “La foresta amazzonica brucia da 17 giorni in modo drammatico. nessuno ne parla. Sembra tutto più importante: il brutto discorso di Conte, la consacrazione al cuore immacolato di Maria di Salvini, e le politiche sovraniste idiote di mezza Europa. Ma non c’è priorità politica più importante del nostro pianeta e di come proteggerne e custodirne le risorse. tutto il resto è una condanna auto inflitta, la negazione del futuro dei nostri figli e di chi ci sarà”.

Caterina Balivo: “Questo è il declino della società del futuro?”

Anche Caterina Balivo è stata una delle vip italiane che si sono espresse, per prime, su questa emergenza mondiale. Ecco le parole della conduttrice di Rai Uno: “L’Amazzonia brucia e così, insieme con il verde, rischiamo di perdere il 20% della produzione di ossigeno del pianeta e il 10% della biodiversità mondiale. Questo è il declino della società del futuro? Preghiamo per noi e per i nostri figli affinché qualcosa possa cambiare!”

Salvatore Esposito: “Svegliamoci o non avremo più nessuna Terra”

Tra i tanti messaggi vip, spicca l’importante monito di Salvatore Esposito, indimenticabile star di Gomorra: “La Foresta Amazzonica brucia !!! Il polmone del mondo non respira più ed terrificante pensare che l’Amazzonia, la foresta pluviale più grande del pianeta che crea il 20% dell’ossigeno sulla Terra, arde da 16 giorni e nessun media ne parla . Svegliamoci o presto non avremo nessuna Terra da proteggere!!”.

Simona Ventura: “Va a fuoco il polmone del mondo. Senza parole”

Anche l’amatissima conduttrice italiana si è indignata per l’incendio che sta distruggendo la foresta amazzonica. Il suo messaggio è composto da poche parole ma emana quanto è grande la tristezza per quanto sta accadendo: “Sta andando a fuoco il POLMONE del mondo. Non ci sono parole“.