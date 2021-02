Barbara d’Urso, Signorini le rovina l’esclusiva: scippo dell’ospite, il caso

Caso curioso e intricato in casa Mediaset. Pare che Alfonso Signorini abbia scippato un ospite a Barbara d’Urso. Di chi si tratta? Di Francesco Baccini. Ma si proceda con ordine. Durante la puntata di domenica 7 febbraio di Live – Non è la d’Urso, la conduttrice ha dovuto spiegare al suo pubblico che Baccini, nonostante fosse stato annunciato come ospite, non si sarebbe alla fine presentato nel suo studio (al suo posto è intervenuto suo figlio Michael). Nello snocciolare le cause che hanno portato al forfait televisivo del cantautore, Barbara ha preferito rimanere piuttosto criptica.

Nella fattispecie la presentatrice partenopea ha prima sottolineato che i suoi ospiti vengono annunciati solo dopo che loro stessi confermano la loro presenza (nel caso di Baccini evidentemente le cose non sono andate nel verso giusto). Poi ha spiegato che “è sopraggiunta una cosa che adesso non posso dirvi ma che comprenderete penso nei prossimi giorni. Per questo motivo abbiamo invitato il figlio di Baccini, Michael”. La cosa da comprendere, in effetti, è stata capita nelle scorse ore, quando il Grande Fratello Vip 5 ha reso note le anticipazioni del prime time della puntata che andrà in onda lunedì 8 febbraio.

Chi interverrà stasera nel reality? Niente po po di meno che Francesco Baccini che si confronterà con Maria Teresa Ruta. “Maria Teresa avrà modo di incontrare una vecchia fiamma: Francesco Baccini sarà sulla passerella di GF Vip”, si legge nel comunicato diffuso dal Biscione e relativo a ciò che si vedrà stasera al GF Vip.

Insomma, pare che Barbara si fosse accaparrata una esclusiva, ma che alla fine la festa le sia stata fatta saltare all’ultimo minuto. Resta da capire chi ha deciso cosa e perché.

La mossa di Signorini: a Barbara d’Urso salta l’ospitata di Francesco Baccini

Riassumendo: Barbara d’Urso ha annunciato che Baccini avrebbe dovuto essere ospite a Live. Con ogni probabilità, poco prima o addirittura nel corso della diretta del talk di Canale 5, si viene a sapere che il cantautore non si presenterà (come prima detto è stato sostituito dal figlio). Il giorno successivo, cioè oggi, Il Grande Fratello Vip rende noto, in pompa magna, che avverrà il confronto Ruta-Baccini durante la diretta di stasera. Chissà come Barbara avrà preso la mossa di Alfonso Signorini. E ‘scippo’ fu!