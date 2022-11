Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di quest’oggi, 25 novembre, i telespettatori hanno assistito ad un blocco dedicato al caso di Francesco Mango. Il marito di Viola Valentino è accusato di essere un percettore del reddito di cittadinanza, nonostante abbia un lavoro.

L’accusa è giunta da parte della giornalista Patrizia Groppelli, che nelle scorse ore ha pubblicato una Instagram Stories, mostrata in diretta dalla d’Urso, con la quale è voluta tornare dell’artista di Comprami, aggiungendo però al puzzle un elemento in più. Oltre ad essersi scagliata contro la storia d’amore di Viola Valentino, Groppelli ha anche puntato il dito contro il compagno, reo di percepire in modo abusivo il sussidio economico. Qui sotto le sue dichiarazioni in merito:

“Ritorno ancora sulla storia di Mango e Viola Valentino, questo amore che secondo me è altamente tossico. Ho scoperto oggi una cosa delirante. Il buon Mango prende il reddito di cittadinanza. Qualcuno gli spieghi che a 40 anni, in Lombardia, chi vuole trovare lavoro lo trova. Quindi Mango, oltre il reddito di cittadinanza, avevo ragione su tutto! Oltre a farti mantenere, anche il reddito di cittadinanza!”

Barbara d’Urso ha approfittato della presenza della cantante in studio per mostrarle il servizio che la riguardava. Nel frattempo Mango, che doveva essere presente a sua volta, era assente perché, a quanto pare, a letto con la febbre. La conduttrice di Pomeriggio 5, alla luce degli sviluppi, non si è potuta esimere dal sottolineare come l’assenza di Mango fosse quantomeno sospetta (“Questa mattina è successa una cosa, non vorrei che a Francesco fosse salita la febbre dopo avere visto questa Instagram story di Patrizia Groppelli” ha dichiarato Carmelita).

La replica di Viola Valentino sullo scandalo che ha travolto lei e il marito

Arrivati a questo punto era d’uopo una risposta da parte della diretta interessata, che ha ovviamente smentito qualunque tipo di illazione sul compagno e su di sé. “Io non mantengo nessuno. Il reddito di cittadinanza? Non lo so, non ne sono a conoscenza” ha dichiarato Viola Valentino, che si è però poi fatta ulteriormente incalzare dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che le ha chiesto: “L’ultima volta che ho parlato attraverso il video con tuo marito, ha detto che collabora con te e che ha prodotto un paio di dischi. Allora, domando: lui fa o no il produttore di Viola Valentino?”. La cantante ha risposto “Certo”, Alessi allora ha proseguito chiedendo “Forse potrebbe non percepirlo, quindi forse la notizia di Patrizia Groppelli, che è un’ottima collega giornalista, potrebbe non essere vera?”. A questo punto Viola Valentino non si è scomposta più di tanto e ha replicato, sicura: “Io non ne sono a conoscenza”.

Nonostante la sua posizione fosse già abbastanza delicata, Viola Valentino si è poi sentita in dovere di sottolineare, creando una vera e propria bagarre in studio, che uno dei suoi collaboratori in realtà prende il reddito di cittadinanza per davvero. “Io ho un mio collaboratore che lavora con me, e non solo per me, e prende il reddito di cittadinanza. Parlo del mio chitarrista” ha dichiarato la cantante, con una d’Urso parecchio infastidita che ha così chiosato “Sicuramente Viola non sa niente ma deve informarsi. Perché lui proprio in diretta qui da me ha detto che lavora e che è il tuo produttore. Non può prendere il reddito di cittadinanza perché lo sottrae a chi davvero non può lavorare e non ha un lavoro”.

La controreplica di Groppelli è arrivata in breve tempo. Nel pomeriggio di oggi, la giornalista ha pubblicato un post su Instagram avvelenato nel quale ha confermato quanto già anticipato in trasmissione. Qui le sue dichiarazioni e il video da lei postato.