Sono lontani i tempi in cui Barbara d’Urso spopolava su Canale Cinque, riempiendo il palinsesto con le sue trasmissioni. A un certo punto si è persino cimentata in dirette quasi non stop nel dì festivo (come non ricordare i tempi in cui Live – Non è la d’Urso andava in onda poche ore dopo Domenica Live). A inizio della scorsa stagione la mazzata: i piani alti Mediaset hanno deciso di sforbiciare nettamente la presenza della conduttrice campana la domenica, archiviando i due programmi. Gli ascolti zoppicavano, la qualità degli show pure e quindi meglio puntare su altro: questo in sintesi il ragionamento dei vertici di Cologno Monzese. Così la d’Urso si è dovuta accontentare del solo Pomeriggio Cinque (unico talk che al momento continua a timonare) e della ‘retrocessione’ su Italia Uno per timonare ‘La Pupa e il Secchione’. Pure in questo ultimo caso ascolti non entusiasmanti ed esperimento concluso.

Si arriva all’anno 2022. ‘Barbarella’ continua a guidare Pomeriggio Cinque, ma per ora non c’è alcun altro progetto che Mediaset ha intenzione di cucirle addosso. La parabola discendente della 65enne campana è entrata nella sua fase più acuta. Basti pensare che il talk che fino a un paio di anni fa strapazza costantemente La Vita in Diretta, adesso si ritrova a mangiare la polvere sollevata da Alberto Matano, cioè proprio da quella Vita in Diretta battuta per parecchio tempo.

I numeri non mentono: nell’ultimo biennio si contano sulle dita di una mano i trionfi di Pomeriggio Cinque che oggi ottiene ascolti sufficienti e non certo mirabolanti. Qualcuno direbbe che la vita è una ruota e gira per tutti. Qualcun altro che la tv della d’Urso ha esaurito la sua spinta propulsiva e il ‘trash’ che tanto piaceva ora piace molto meno. Quindi? A che cosa si deve il declino della conduttrice partenopea?

Innanzi tutto è bene precisare che di eterno non c’è nulla e che quindi i format subiscono l’usura del tempo. La d’Urso, però, ha anche delle colpe, se così le si può chiamare: in questi anni la tv è cambiata e lei non è stata in grado di rinnovarsi, mantenendo sempre la medesima linea. Ha provato poi, su imposizione di Mediaset, a dare un tono un poco più sobrio alle sue creature ma, paradossalmente, così facendo, ha snaturato il suo modo di fare tv. Alcuni personaggi discutibili a cui ha dato spazio per anni non funzionano più, quel tipo di “trash” è roba ormai passata, in declino appunto.