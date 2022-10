Ascolti tv ieri: il debutto di Renato Zero, disastro Barbara d’Urso

Il Commissario Montalbano continua a vincere la sfida degli ascolti tv anche in replica. La fiction con Luca Zingaretti, mercoledì 26 ottobre, è stata vista da 3.328.000 telespettatori con il 18.76% di share. Si è difeso bene lo show di Renato Zero su Canale 5: lo spettacolo Renato Zero 070 è stato seguito da 2.269.000 spettatori (15.40%). La trasmissione del cantante ha fatto più ascolti di Emigratis, che la settimana precedente non è andato oltre un milione e mezzo di persone. Sempre bene Chi l’ha visto? su Rai Tre, che ha totalizzato 1.808.000 (10.90%).

Tutti gli ascolti tv della prima serata:

Rai Uno – Il Commissario Montalbano: 3.328.000 spettatori e il 18.76% di share;

Canale 5 – Renato Zero 070: 2.269.000 spettatori e il 15.40% di share;

Rai Due –Man on fire: 709.000 spettatori e il 4.2% di share;

Italia 1 – Birds of prey: 752.000 spettatori e il 4.2% di share;

Rai Tre – Chi l’ha Visto?: 1.808.000 spettatori e il 10.90% di share;

Rete 4 – Controcorrente: 651.000 spettatori e il 4.5% di share;

Ascolti tv mercoledì 26 ottobre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti sempre davanti a Striscia la Notizia, così come Reazione a Catena ha battuto per l’ennesima volta Caduta Libera.

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.286.000 spettatori (20.60%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.179.000 spettatori (15.30%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.971.000 spettatori (22.72%) nella prima parte e ne ha avuti 4.206.000 (25.39%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 1.717.000 (14.29%) nella prima parte e ne ha avuti 2.663.000 (16.71%) nella seconda.

Ascolti tv mercoledì 26 ottobre 2022: il pomeriggio

Continua a perdere ascolti il Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, puntualmente battuto da La vita in diretta di Alberto Matano.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.475.000 spettatori (14.97%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.670.000 spettatori (20.72%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.732.000 spettatori (18.70%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.273.000 spettatori (18.90%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.098.000 spettatori (18.49%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raccolto 2.527.000 spettatori e il 25.73%;

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.623.000 spettatori (20.8%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.398.000 spettatori (17.57%);

Canale 5: Un altro domani ha conquistato 1.133.000 persone (14.41%);

Canale 5: Pomeriggio 5 è stato seguito da 1.320.000 spettatori (14.07%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 26 ottobre 2022