Barbara d’Urso sfiderà Toffanin: colpaccio Rai, retroscena e dettagli

In Rai potrebbe presto arrivare Barbara d’Urso. Questa è l’indiscrezione che Alberto Dandolo ha lanciato attraverso il settimanale Oggi. Sembra infatti che l’ex volto di Pomeriggio Cinque sia oggetto di trattative a Viale Mazzini e il clamoroso colpo di scena non sarebbe da escludere.

Barbara d’Urso in Rai? L’indiscrezione

Dandolo ha spiegato che, dopo aver sfiorato la co-conduzione del prossimo Festival di Sanremo nella serata delle cover, Barbara d’Urso sarebbe in lizza per occupare lo spazio domenicale di Rai 1 oggi appartenente a Francesca Fialdini (al timone di Da noi… a ruota libera). Per l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque dovrebbero quindi aprirsi le porte della seconda parte del pomeriggio festivo di Rai 1. Per quanto riguarda Mara Venier, padrona della prima parte del pomeriggio domenicale, sembra che rimarrà ben salda al timone di Domenica In.

Il possibile ingaggio di Barbara d’Urso rappresenterebbe così la risposta della Rai a Verissimo di Mediaset (il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin). Non resta che attendere per capire se possa effettivamente concretizzarsi un clamoroso approdo dell’ex Pomeriggio Cinque nella fascia pomeridiana di Rai 1.

Barbara d’Urso e l’indiscrezione su Sanremo

Come anticipato poc’anzi, solo qualche settimana fa Barbara d’Urso veniva data come papabile co-conduttrice di Amadeus nel prossimo Festival di Sanremo. In particolare, voci di corridoio avevano riportato come l’agente Lucio Presta si stesse muovendo per concretizzare lo scenario e sembrava anche che avesse ricevuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello dello stesso Amadeus. Alla fine, però, lo showman e direttore artistico della kermesse aveva annunciato i suoi co-conduttori in vista di febbraio 2024 (Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello), mettendo un punto a queste indiscrezioni.

Oltre al possibile arrivo di Barbara d’Urso nel pomeriggio festivo di Rai 1, a Viale Mazzini dovrebbero puntare ancora su Domenica In e su Mara Venier. Nella giornata di mercoledì 27 dicembre, il direttore dell’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone ha parlato del noto programma pomeridiano, spiegando come il format sia da ripensare. Il motivo è da ricercarsi anche nell’agguerrita concorrenza, con la coppia Amici-Verissimo che ha spesso e volentieri avuto la meglio sul pomeriggio di Rai 1. E Mara Venier? La conduttrice aveva ribadito già nei mesi scorsi come stesse pensando di ritirarsi a vita privata dopo la stagione 2023/2024. Anche in questo caso, non resta che attendere per capire quale sarà il suo futuro.