Barbara d’Urso sbotta in diretta. Volano paroloni: “Bast..di e cattivi”

Barbara d’Urso alterata in diretta a Pomeriggio 5. Volano paroloni: “Bast..di e cattivi!” Il caso di Marina manda la conduttrice su tutte le furie

Barbara d’Urso ha indossato l’elmetto e ha tuonato: “Uomini bast…rdi e cattivi”. Naturalmente lo sfogo non è stato diretto all’intero mondo maschile, ma solo a certi soggetti: i truffatori. A farle perdere la pazienza la storia di Marina, una donna di mezza età che è stata vittima di una truffa amorosa sul web e che oggi versa in condizioni economiche più che precarie. Nella fattispecie, Marina, secondo quanto da lei dichiarato a Pomeriggio 5, avrebbe subito un raggiro da 28mila euro che l’avrebbe lasciata al verde. “Non ho più nemmeno i soldi per comprare da mangiare al mio cane”, ha aggiunto. Il racconto ha mandato su tutte le furie la conduttrice partenopea.

d’Urso: “Potrei essere io. Io sono come voi. Potrebbe capitare anche a me, alla mia migliore amica, a mia sorella”

“Uomini cattivi e bas….rdi”, ha dichiarato con una punta di rabbia, a voce alta e a più riprese la d’Urso. “Potrei essere io. Io sono come voi. Potrebbe capitare anche a me, alla mia migliore amica, a mia sorella”, ha sempre detto Barbara, evidentemente alterata e furiosa per quel che è capitato a Marina. La conduttrice ha poi consigliato vivamente a tutte le donne all’ascolto di fare estrema attenzione a quegli uomini che si presentano come dei virtuali principi azzurri, salvo poi rivelarsi solo delle sanguisughe.

Pomeriggio 5: dopo la sfuriata, l’appello ai telespettatori per dare una mano alla donna di mezza età

Dopo la confessione di Marina, la d’Urso ha anche lanciato un appello, invitando i telespettatori a fare un piccolo gesto per dare una mano alla donna truffata che ha bisogno di abiti e molti altri beni di prima necessità. Oltre a ciò, la conduttrice ha promesso che, grazie alla sua squadra di Pomeriggio 5, laddove ci dovessero essere dei soldi da riscuotere e spettanti a Marina, si darà da fare per fare giustizia sulla vicenda.