Barbara d’Urso guarda Sanremo 2020: la proposta a Tiziano Ferro

Tiziano Ferro è l’ospite fisso di questo 70simo Festival di Sanremo. Barbara d’Urso spiazza: durante la diretta dello show ha mandato un messaggio d’amore all’artista

Uno dei grandi protagonisti del Festival canoro è sicuramente Tiziano Ferro. Il direttore artistico e conduttore dello show Amadeus lo ha voluto al suo fianco per tutte e cinque le serate di Sanremo; ogni sera salirà sul palco dell’Ariston per interpretare dei pezzi classici della musica italiana. La prima sera del 4 febbraio 2020, il cantautore di Latina ha voluto rendere omaggio ad una delle canzoni più celebri di Modugno, “Volare”. Un’interpretazione che ha convinto tutto i telespettatori all’ascolto e anche la conduttrice di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso. La napoletana non è riuscita a resistere allo charme dell’artista: durante la diretta del Festival, la conduttrice ha pubblicato una storia su Instagram in cui lancia una vero e proprio messaggio romantico per Tiziano! Peccato che Ferro sia legato sentimentalmente a Victor Allen.

Sanremo 2020: Tiziano omaggia Modugno ed emoziona tutti, compresa la conduttrice di Live-Non è la d’Urso

Dopo la sfida delle Nuove Proposte, in cui ha visto trionfare gli artisti meno quotati dai bookmakers, Amadeus ha dato il via alla gara dei Big. Prima della sfida, il direttore artistico ha presentato colui che lo accompagnerà per tutta la kermesse di Sanremo. Tiziano Ferro ha esordito la prima puntata rendendo omaggio a Domenico Modugno con la sua Nel Blu dipinto di Blu, vincitrice del Festival nel 1958. L’esibizione di Ferro ha colpito al cuore di tutti gli italiani e non solo (lo spettacolo è in Eurovision), compresa Barbara d’Urso! La partenopea ha condiviso una storia tramite il suo account ufficiale di Instagram in cui si vede un breve video dell’interpretazione di Tiziano, con tanto di dedica d’amore: “Sposami”.

Tiziano Ferro e i ringraziamenti ad Amadeus

Una volta terminata l’esibizione, il cantautore ha voluto ringraziare il conduttore dello show, affermando di avergli fatto un “regalone”. Ferro delizierà i telespettatori con ulteriori interpretazioni delle canzoni più famose del panorama musicale italiano nel corso delle cinque serate del Festival di Sanremo.