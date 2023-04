Per la seconda volta nel giro di una settimana, sono saltati i saluti finali di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Nella puntata di mercoledì 26 aprile, dopo aver terminato un talk sull’imminente incoronazione di Re Carlo III, la conduttrice ha dato la pubblicità annunciato due ospiti che i telespettatori avrebbero visto nel segmento finale del programma. Tuttavia, sembra proprio che qualcosa non sia andato nel verso giusto.

Nuova censura ai “saluti” di Pomeriggio Cinque

Alla fine dei ‘consigli per gli acquisti’, infatti, al posto del talk show, sugli schermi di Canale 5 è andato in onda un riassunto della prima puntata della fiction di Claudio Amendola, “Il Patriarica“. Un recap totalmente inaspettato, considerando anche che la seconda puntata del telefilm è già andata in onda e il terzo episodio è previsto per dopodomani sera, 28 aprile. Dunque, perché togliere i minuti finali di “Pomeriggio cinque” per tale programmazione?

Salta (di nuovo) il finale di #Pomeriggio5

Sarà felice la d'Urso e i due ospiti… ???? https://t.co/fq1TPOk3Sh — LALLERO (@see_lallero) April 26, 2023

Com’è noto, “Pomeriggio Cinque” è trasmesso in diretta, tuttavia il segmento finale viene registrato previamente così da poter lasciare lo studio ai colleghi di “Studio Aperto“, che viene trasmesso live su Italia 1. Ebbene, pare proprio che questa porzione di show stia cominciando a sentire il peso di essere registrato, dato che si tratta della seconda volta nel giro di pochi giorni che viene improvvisamente tagliato.

Lo scorso 20 aprile, infatti, Barbara d’Urso aveva lasciato il pubblico dicendo loro che avrebbero visto un video riassunto con i saluti degli affezionati del programma al ritorno dalla pubblicità. Tuttavia, nulla di tutto ciò è stato mostrato e la trasmissione è finita con questo inaspettato taglio.

Dunque, anche oggi, i telespettatori non hanno ritrovato la d’Urso ne tanto meno gli ospiti attesi, che hanno visto sparire la loro partecipazione al programma. In ogni caso, i motivi dietro questi “patatrac” televisivi non sono ancora noti. Inoltre, molti si stanno chiedendo come avrà reagito Barbara a questa nuova inspiegabile censura. C’è chi aspetta una frecciatina in ‘stile d’Urso’ nella prossima diretta di “Pomeriggio Cinque” o una simile stoccata in un post sul suo profilo Instagram. Dunque, cosa succederà nei prossimi giorni? Chissà…