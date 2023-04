Nuova gaffe a Pomeriggio 5. Durante la puntata di oggi, 20 aprile, del talk di Canale 5, Barbara D’Urso è stata protagonista di un inaspettato scivolone. Com’è noto, ogni appuntamento del programma si chiude con i saluti finali della conduttrice al suo pubblico. Questa volta, però, sembra che qualcosa sia andato storto. Per dare l’arrivederci ai telespettatori, Barbara ha voluto mandare in onda un video di saluti da parte dei fidati seguitori di Pomeriggio 5 provenienti da tutta Italia. Peccato, però, che il video è stato improvvisamente tagliato.

Da lì, una domanda è sorta spontanea: come mai questo errore se il programma è trasmesso in diretta? Subito dopo la scena tagliata, infatti, la d’Urso non ha fatto una piega e ha mandato tranquillamente la pubblicità. Nel caso la situazione si fosse verificata dal vivo, la conduttrice avrebbe commentato in qualche modo l’errore e cercato di tergiversare sul momento.

Tuttavia, pare che, in realtà, lo show sia trasmesso categoricamente live, ma solamente fino a circa le 18 e 26. La parte finale, invece, sembrerebbe essere sempre pre-registrata. Questo perché sarebbe necessario lasciare lo studio ai colleghi di Studio Aperto, la cui diretta inizia alle 18 e 30. In ogni caso, nonostante la spiegazione riguardo il dubbio sulla veridicità della diretta, l’inaspettato taglio al video lanciato da Barbara rimane comunque una bel patatrac che non è di certo sfuggito ai telespettatori.

Barbara D’Urso e il ricordo della madre di Paolo Brosio

Lo scorso 18 aprile è venuta a mancare l’amatissima madre di Paolo Brosio, Anna Marcacci Brosio, all’età di 102 anni. La donna era stata ricoverata per alcuni problemi di salute poco dopo aver festeggiato il suo compleanno. A seguito della tragica notizia, Barbara D’Urso ha voluto ricordare la signora e mandare un affettuoso messaggio a Paolo Brosio, il quale è stato suo ospite svariate volte.

Durante una puntata di “Pomeriggio 5”, la conduttrice ha raccontato che avrebbe proprio dovuto ospitare Anna in occasione del suo compleanno lo scorso 7 aprile, ma, a causa di complicazioni della sua salute, lei e Paolo Brosio non sarebbero più potuti andare in trasmissione. Tuttavia, aveva voluto mandare comunque un video in cui spegneva le candeline sul letto dell’ospedale. “Mandiamo anche da parte vostra un grosso abbraccio a Paolo Brosio e a sua mamma Anna”, ha detto Barbara.