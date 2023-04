Questa mattina è venuta a mancare nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca), Anna Marcacci Brosio, mamma di Paolo Brosio. La signora aveva da poco festeggiato i 102 anni e si trovava ricoverata per alcuni problemi di salute.

Anna Marcacci Brosio, nata a Marina di Pisa, viveva a Vittoria Appanna, in Versilia, con il figlio Paolo. Era stato lo stesso giornalista e personaggio tv a portarla alla ribalta, tramite la partecipazione a “Quelli che il Calcio” su Rai 2, trasformandola in una vera a propria star della tv, dove appariva sempre insieme al figlio. In seguito avevano anche registrato alcuni spot pubblicitari diventati iconici.

Il triste annuncio è stato dato questa mattina da Federica Panicucci durante la puntata di “Mattino Cinque”, dove il giornalista e la mamma sono stati ospiti diverse volte. La conduttrice ha così dato l’annuncio della scomparsa della signora Brosio ai telespettatori: “Nella notte, poche ora fa, è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo”. Anche il sacerdote presente in studio si è espresso sull’accaduto: “Ho sentito Paolo ieri sera e mi ha chiesto di pregare. L’ho fatto con le suore di clausura e abbiamo pregato per Anna, ma soprattutto per Paolo perché Dio lo aiuti in questo momento”.

Il giornalista ha ricordato la madre attraverso un post pubblicato tra le sue Stories Instagram:

Anna Marcacci Brosio: i problemi di salute ed il ricovero

Era stato proprio il giornalista a raccontare durante una puntata di “Oggi è un altro giorno” di stare vivendo un momento difficile a causa del ricovero ospedaliero di sua madre: “Non sta bene, è in ospedale. Sono un po’ preoccupato ed è quattro giorni che è ricoverata. Abbiamo passato momenti tremendi, pare che adesso stia leggermente meglio.È uscita dalla terapia intensiva, stasera la riabbraccio”.

Questi problemi di salute si aggiungevano a quelli che avevano provocato un altro ricovero, avvenuto nell’ottobre del 2022. Lo stesso figlio Paolo aveva annunciato che la madre era stata colpita da uno scompenso cardiaco, dal quale era riuscita a riprendersi. Tutto grazie all’intervento tempestivo del medico di famiglia, che è arrivato in tempo record, dei volontari della Croce Verde e del personale del Pronto Soccorso del Versilia.

Il rapporto tra Paolo Brosio e sua mamma

Sono tante le cose che Paolo Brosio e sua madre avevano in comune, prima tra tutte la Fede. I due intrattenevano un rapporto molto stretto, tant’è vero che la signora ha raccontato di essere stata lei stessa a recarsi personalmente a Medjugorje a pregare affinché anche il figlio si avvicinasse alla religione. Molti i programmi televisivi dei quali erano stati ospiti insieme: Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso e Storie Italiane con Eleonora Daniele.