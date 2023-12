Barbara d’Urso, salta l’approdo in Rai: chi non la vuole

In questi giorni si sta parlando della possibilità dell’arrivo di Barbara d’Urso in Rai. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, sembra che l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 sia destinata ad occupare la fascia oraria della domenica pomeriggio sul primo canale, subito dopo Mara Venier. Ma sembra che ciò non stia bene ai piani alti. Tv Blog sostiene che fin quando ci sarà questa governance è da escludere questa possibilità.

Da gennaio la d’Urso non sarà più sotto esclusiva Mediaset e già da tempo circolano rumors sul corteggiamento da parte della Rai. Si è parlato anche di come Milly Carlucci la volesse a Ballando. Poi, pochi giorni fa, la notizia che la conduttrice avrebbe preso il posto di Francesca Fialdini, con un nuovo programma.

Ma oggi sembra che ci sia stato un cambio decisionale, poiché la presenza della d’Urso non viene condivisa dai piani alti: “I palinsesti della prossima stagione televisiva verranno confezionati ancora da questi dirigenti e ad oggi pare davvero che non ci sia nessuna intenzione da parte di questa Rai di ingaggiare Barbara D’Urso per la prossima stagione televisiva“, riporta Tvblog.

Anzi, secondo quanto riportato dalla testata, sembra che i dirigenti Rai, abbiano liquidato la cosa con: “E’ un problema di Mediaset, non nostro“. Ma è da escludere che Barbara possa tornare nella rete di Pier Silvio Berlusconi.

Le sorti di Barbara D’Urso

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la Rai avrebbe fatto il colpaccio. Non solo avrebbe portato la d’Urso in Rai, ma l’idea sarebbe quella di collocarla dopo Mara Venier. Così prenderebbe il posto della Fialdini, ma con un nuovo programma. Lo scopo sarebbe quello di farla sfidare con Silvia Toffanin, per colpire ancora di più Pier Silvio.

Altri rumors sostengono che il suo manager, Lucio Presta, stia facendo di tutto per portare la conduttrice come ospite al festival di Sanremo. In un primo momento si è pensato a lei anche nel ruolo di co- conduttrice. Ma per ora queste voci non hanno avuto nessuna conferma. Anzi, ora che i rapporti tra Presta e Amadeus si sono interrotti, sembra quasi impossibile che il manager riuscirà nell’impresa.

L’unica indiscrezione da escludere è la possibilità di un ritorno alla conduzione di Pomeriggio 5. Dopo che la d’Urso è stata sostituita con Myrta Merlino, i telespettatori sembrano rimpiangerla. Nonostante ciò, si dubita che ci possa essere un suo ritorno. Anzi si parla piuttosto di un’ulteriore sostituzione della nuova conduttrice con altri volti già noti a Mediaset.

Da gennaio, però, Barbara non sarà più legata all’azienda di Cologno Monzese e potrebbe rivelare retroscena inaspettati sulla sua ‘cacciata’, come aveva già preannunciato.