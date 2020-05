Barbara d’Urso rivede il fratello dopo un anno e mezzo: lacrime in diretta

Sorpresa a Live-Non è la d’Urso per Barbara d’Urso che rivede il fratello minore Riccardo

Incontro inaspettato per Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso. Nella puntata in onda su Canale 5 domenica 10 maggio la conduttrice Mediaset ha rivisto, dopo un anno e mezzo, il fratello minore Riccardo. Una sorpresa organizzata dalla redazione del programma Videonews per i 63 anni di Carmelita, festeggiati lo scorso 7 maggio. La d’Urso era stata informata dai suoi autori di un videoclip celebrativo della sua carriera ma ha ricevuto tutt’altro. Nella “sala del Drive In” ha rivisto dopo un lungo periodo Riccardo, che vive in Giappone dove si occupa di marketing. A causa del Coronavirus i due fratelli non sono riusciti ad abbracciarsi ma sono stati vicini simbolicamente e seduti sullo stesso divano hanno assistito all’omaggio che la redazione di Live ha fatto alla sua padrona di casa.

Il video tributo che racconta la vita privata e la carriera di Barbara d’Urso

La redazione di Live-Non è la d’Urso ha voluto omaggiare Barbara d’Urso con un video che in pochi minuti ha raccontato la sua vita privata e professionale. Dalla morte della madre Vera ai figli avuti con Mauro Berardi, passando per il matrimonio con Michele Carfora e il successivo tradimento. Dagli esordi a 18 anni come valletta tv ai primi ruoli da attrice, senza dimenticare i grandi successi con il Grande Fratello, Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Barbara d’Urso ha 5 fratelli: la storia della sua infanzia

Barbara d’Urso ha 5 fratelli. Dopo la morte della madre Vera, il padre si è risposato con Wanda e ha avuto altri tre figli, tra cui Riccardo e l’attrice Eleonora d’Urso. Dal primo matrimonio il signor Rodolfo ha avuto, oltre a Carmelita, anche Daniela e Alessandro.