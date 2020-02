Barbara d’Urso al ristorante cinese: promessa mantenuta

Barbara d’Urso non ha paura del Coronavirus: la conduttrice al ristorante cinese

Barbara d’Urso è una donna di parola. Dopo aver mangiato un biscotto della fortuna in diretta a Pomeriggio 5, la conduttrice napoletana si è concessa una bella cena in un ristorante cinese. Rigorosamente documentata su Instagram, dove Barbarella è una dei personaggi televisivi più seguiti. Ma questa volta le storie non sono servite solo per documentare la quotidianità ma pure per dare il buon esempio e combattere la psicosi che si è creata in questi giorni a causa del Coronavirus. Una vera e propria piaga per la comunità cinese in Italia, vittima di razzismo e pregiudizi.

Coronavirus: l’appello di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e su Instagram

“Come promesso sono al ristorante cinese”, ha detto Barbara d’Urso su Instagram, come potete vedere nel video più in basso. Solo qualche giorno fa la presentatrice Mediaset, parlando del Coronavirus, ha invitato il suo pubblico a non lasciarsi andare al razzismo nei confronti dei cinesi e delle loro attività:“C’è gente che non va più al ristorante cinese. A Roma in un bar non fanno entrare persone asiatiche. Questo è razzismo. Non potete sapere se in una pizzeria italiana lavorano delle persone cinesi. Bisogna eliminare questa psicosi. Il Coronavirus si trasmette con goccioline di saliva se uno ha il virus, non si trasmette con i cibi. Come fatto anni fa da Sposini con l’influenza aviaria voglio dare anche io un segnale forte mangiando questo biscotto della fortuna”.

Barbara d’Urso invita il suo pubblico ad andare nei ristoranti cinesi

“Andate nei ristoranti cinesi”: in questo modo Barbara d’Urso ha invitato il suo pubblico a Pomeriggio 5 dopo aver mangiato un biscotto della fortuna in diretta tv.