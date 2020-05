Barbara d’Urso, Fogli e l’amore: “Andava via come il pane”. Lui risponde

Barbara d’Urso, Riccardo Fogli e gli amori. la conduttrice: “Andava via come il pane”. Lui risponde

Riccardo Fogli a ruota libera. L’ex Pooh ha rilasciato una lunga intervista a Libero Quotidiano facendo il punto su diverse questioni che lo hanno interessato di recente e nel passato: le ex Viola Valentino e Patty Pravo, l’esperienza a L’Isola dei Famosi, il suo essere considerato un latin lover (Barbara d’Urso disse: “Andava via come il pane…”) e le sue partecipazioni a Sanremo. Si parte dalla Valentino, che non molto tempo fa ha fatto un appello, invitando Fogli in un duetto musicale in stile Albano e Romina. “Non abbiamo mai cantato insieme. Ho letto quello che Violetta dice. Lei non è la figlia Tyron Power, come io non sono Albano, non ho la sua potenza. Credo che sarà difficile, però se il Papa ci dovesse chiamare un giorno…” Insomma, il discorso è chiuso.

Fogli su Patty Pravo: “Cose lontane”

Fogli è poi tornato sull’addio ai Pooh, avvenuto nel ’73. Voci dicono che fu per colpa della sua relazione con Patty Pravo. “Sono andato incontro a mille tempeste – ha spiegato -. Sono costretto a ricordarmelo: tutti me lo chiedono. Ero innamoratissimo di Patty, dopo aver lasciato Viola. Mi spiace, è la vita. Con il senno di poi mi chiedo cosa importasse ai Pooh con chi ero fidanzato. In quegli anni invece… Ma sono cose lontane”. Sanremo? Che emozioni dà? “Panico, sempre”. Riccardo ha preso parte all’Isola dei Famosi lo scorso anno. Pentito? “No, è stata un’esperienza fantastica, sono un isolano senza isola e…”

Riccardo Fogli e la risposta a Barbara d’Urso: “Comunque sì, piacevo”

“All’Isola persi sedici chili. Oltre quei 300 granelli di riso, nessuno ci dava da mangiare. Se morivi, qualcuno ti vedeva. Eravamo continuamente ripresi da due equipe, ma nessuno ti parlava. Sono svenuto, caduto come la mela di Newton”. Infine spazio alla sua fama di sciupafemmine. “Ho sempre pensato che sia la donna che cucca l’uomo. La domanda, dunque, è: da quante donne ti sei fatto cuccare? Me lo dice spesso anche mia moglie Karin: ‘Siamo noi che decidiamo se potete o non potete, cosa credi?'”. Barbara d’Urso disse che “Riccardo Fogli andava via come il pane”. “Davvero? Massi, mi faccia fare la figura di quello che non ricorda. Comunque sì, piacevo”.