Barbara d’Urso e Renzo Rosso, solo amicizia: lui ha 7 figli e ama Arianna

Nelle scorse ore il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto con protagonisti Barbara d’Urso e Renzo Rosso, patron del brand Diesel. La presentatrice e l’uomo d’affari sono stati immortalati in momenti felici e spensierati a Venezia. I due si sono concessi dei giorni di relax in laguna, in virtù della forte amicizia che li lega. Con loro c’è stata anche la compagna di vita di Renzo, Arianna. La coppia sta assieme da diverso tempo. Visto il proliferare di false indiscrezioni e fantasiose congetture è bene specificarlo. Eh sì, perché qualche agenzia stampa del web, non appena ha adocchiato gli scatti del magazine Oggi, ha ben pensato di insinuare che tra Barbarella e Renzo ci fosse del tenero. Insomma, c’è chi ha voluto lasciar credere che forse ci fosse in corso un flirt. Nulla di più erroneo.

Barbara d’Urso, con Renzo Rosso e Arianna una bella amicizia

Renzo Rosso è stato sposato in passato ed ha vissuto alcune love story. Poi si è legato ad Arianna, sua compagna di vita da diversi anni. L’imprenditore ha ben 7 figli (i primi sei avuti da relazioni precedenti, uno con l’attuale fidanzata). E Arianna? Cosa fa? La donna gestisce una fondazione dove aiuta le donne vittime di violenze avviandole verso un percorso psicologico oltre offrire loro un tirocinio formativo. La coppia, con la sua numerosa famiglia, dimora in una villa palladiana. Renzo ha definito tale abitazione una villa “rock”. La residenza è situata nelle campagne di Bassano del Grappa. Appare più che chiaro, quindi, che Barbara d’Urso non è affatto la nuova fiamma di Rosso o viceversa. Anzi la conduttrice in forza Mediaset conosce bene anche Arianna, la compagna del patron di Diesel.

Barbara d’Urso: niente tv, ma per i fan ci sono i social

Barbara, lontano dalla tv per godersi le vacanze estive, non ha comunque abbandonato del tutto i suoi numerosi fan. Sui scuoi canali social è infatti sempre molto attiva. Nella giornata odierna ha deciso di pubblicare uno scatto del passato in cui la si vede con un bikini rosso fuoco, mentre guarda in modo ammaliante in camera. Immediata la reazione dei suoi seguaci, che hanno ricoperto lo scatto di like e commenti.