Barbara d’Urso “presa in giro” da Enrico Brignano: lei reagisce in modo esemplare

Barbara d’Urso allo spettacolo di Brignano assiste alla sua “presa in giro”: la reazione della conduttrice è esemplare

Barbara d’Urso è probabilmente uno dei personaggi televisivi più imitati del momento. I suoi modi di fare, le sue espressione e persino i suoi programmi sono infatti spesso fonte di ispirazione per gli attori comici. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, per esempio, è uno dei personaggi più riusciti di Valeria Graci a Striscia la Notizia e, per diverso tempo, è stata uno dei punti forti degli sketch di Scintilla ed Elena Morali a Colorado Caffè. Questo, però, non ha mai dato fastidio alla d‘Urso. Al contrario di molte sue colleghe, infatti, Barbara si è sempre mostrata divertita ed entusiasta della cosa, invitando talvolta nelle sue trasmissioni le stesse persone che l’hanno imitata. L’ultimo a “prenderla in giro”, come ha scritto lei stessa sui social, è stato Enrico Brignano in un suo show, dove Barbara era appunto presente ieri sera. La reazione della conduttrice? Esemplare come sempre.

Barbara d’Urso divertita allo show di Enrico Brignano: “Mi prende in giro… adoro!”

Barbara d’Urso, come testimoniano le sue Instagram Stories, ha riso e scherzato insieme a Enrico Brignano e si è divertita sedendo tra le prime file della platea gremita di persone presenti allo show del comico ieri sera. “Qui mi prende in giro… Adoro!” ha scritto poi lei in uno dei video pubblicati sul suo profilo dove, nello specifico, si vedeva Brignano che la imitava. Nei confronti dell’amico e collega, inoltre, la d‘urso ha anche usato parole d’affetto e degne di nota nelle stories successive, definendo Brignano un “Artista vero” e comico “Strepitoso”. Ancora una volta, dunque, Carmelita ha dimostrato di saper reagire con intelligenza e ironia quando viene tirata in mezzo. Una caratteristica questa che, ad oggi, le ha permesso di stringere molte simpatie e amicizie anche nel mondo dello spettacolo.

Barbara d’Urso pronta per il Festival di Sanremo? L’indiscrezione

Recentemente, in un articolo pubblicato dal settimanale Oggi, si era parlato di una possibile partecipazione di Barbara d’Urso a Sanremo. Lei stessa, d’altronde, il suo sogno di voler prendere parte al Festival non l’ha mai nascosto. Che sia quest’anno la volta buona? Staremo a vedere.