Barbara d’Urso condurrà Sanremo insieme a Baglioni? L’indiscrezione

Barbara d’Urso a Sanremo: Claudio Baglioni la vorrebbe al suo fianco nella conduzione

Voci sempre più insistenti stanno circolando ultimamente sulla probabile partecipazione di Barbara d’Urso a Sanremo come co-conduttrice affiancata a Claudio Baglioni. Stando a quanto scritto dal settimanale Oggi, infatti, pare che il direttore artistico del Festival stia prendendo seriamente in considerazione di reclutare Carmelita nella sua squadra. Lo stesso Baglioni, infatti, ha più volte fatto sapere che a fianco al lui sul palco dell’Ariston quest’anno non ci saranno più Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Stando alle ultime indiscrezioni, però, a Sanremo potrebbe arrivare un personaggio che è la punta di diamante di Mediaset. Dopo Maria De Filippi, quindi, anche Barbara d’Urso pronta a cimentarsi in questa sfida?

Barbara d’Urso al Festival di Sanremo? Claudio Baglioni la corteggia

Come scritto dal settimanale Oggi, “Non è un mistero che Barbara d’Urso sogni di condurre il Festival di Sanremo”. Quest’anno, però, per la conduttrice di Pomeriggio Cinque potrebbe finalmente arrivare l’occasione tanto desiderata. A mettere gli occhi su di lei pare sia stato il direttore artistico del Festival in persona. “Si dice che Claudio Baglioni abbia intenzione di contattarla per assegnarle un ruolo” è stato scritto infatti nella rubrica Pillole di Gossip del giornale. La notizia, tuttavia, al momento non è stata né smentita né confermata dai diretti interessati. Per scoprire quanto c’è di vero dietro a tutto questo, dunque, non ci resta che aspettare e vedere come si evolvono le cose.

Festival di Sanremo: dopo Pierfrancesco Favino arriva Giorgio Pasotti sul palco dell’Ariston?

Per quanto riguarda la figura maschile che affiancherà Baglioni al Festival di Sanremo, un altro nome saltato fuori in queste settimane è stato quello di Giorgio Pasotti. C’è da pensare che, visto la capacità di saper tenere il palco dimostrata da Pierfrancesco Favino, Baglioni abbia intenzione di puntare tutto su un altro attore altrettanto bravo quest’anno. Ricadrà su Pasotti la scelta? .