Barbara d’Urso, Rai lavora a una clamorosa ospitata: chi la vuole

Barbara d’Urso corteggiata per un’ospitata in un noto programma di Rai Uno: ecco dove potremmo vederla, l’indiscrezione

Continua a far discutere l’improvviso e turbolento addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e alla Mediaset. La notizia è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, considerando che durante l’ultima puntata del talk, la conduttrice aveva dato appuntamento al suo pubblico a settembre. Non solo, la ‘Dottoressa Giò’ aveva anche già registrato lo spot pubblicitario per quella che sarebbe dovuta essere la sua 16edesima edizione al timone del programma.

Poco dopo l’annuncio diffuso dall’azienda, infatti, la d’Urso ha rilasciato un’intervista di fuoco, in cui ha dichiarato di essere stata informata all’ultimo secondo di questa scelta, che non era stata affatto concordata come sostenuto nel comunicato. Ad ogni modo, il contratto di ‘Barbarella’ con la Mediaset scadrà solamente a dicembre, ma, nel frattempo, sono molte le ipotesi su quale sarà la sua nuova dimora nella prossima stagione televisiva.

Si era mormorato di un possibile passaggio a La 7, il quale, però, è stato prontamente smentito da Urbano Cairo. Come menzionato prima, Barbara d’Urso ha un contratto con Mediaset fino al 31 dicembre, il che renderebbe molto difficile fare delle trattative concrete al momento. “Barbara D’Urso è un’eccellente professionista che stimo, ma no, non c’è stato nessun contatto”, sono state le parole di Cairo. Tuttavia, sembrerebbe che un’altra importante azienda sia interessata alla conduttrice. Stiamo parlando della Rai, che starebbe corteggiando Barbara.

Barbara d’Urso in Rai: dove potremmo vederla

Secondo un’indiscrezione lanciata da Il Tempo, la Rai sta pensando ad un’ospitata di Barbara d’Urso nella prima puntata di Domenica In. Carmelita ha già partecipato al programma di Mara Venier nella scorsa stagione, quando è comparsa per lasciare un breve video messaggio come sorpresa a Gabriella Labate. Inoltre, Barbara e Mara sono legate da un rapporto di amicizia e stima.

Dunque, non sarebbe un caso insolito qualora accettasse l’intervista della ‘zia Mara’. Ciò che resta da vedere è se, invece, la Mediaset permetterà alla presentatrice di andare dalla concorrenza, considerando il contratto che ancora li lega. In ogni caso, non resta che attendere per capire quali saranno i prossimi progetti di Barbara, che ha già detto di voler continuare a lavorare in televisione.