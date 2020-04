Barbara d’Urso, quanto pesa la quarantena: video inedito con i figli

Barbara d’Urso quanto pesa la quarantena lontano dai figli. Il video con le foto inedite: il patto tra la conduttrice e i suoi frutti d’amore

Barbara d’Urso fa uno strappo alla regola e pubblica un video toccante in cui mostra delle istantanee inedite che la ritraggono assieme ai propri figli. Una sorta di rottura del patto (come è noto i suoi due frutti d’amore – Giammauro, 34 anni, ed Emanuele, 32 anni – non vogliono apparire sotto i riflettori). Rottura a metà, però, visto che nelle fotografie postate dalla mamma non si vede il viso dei due uomini. Tuttavia rimane il forte gesto d’amore di una madre che in questo momento non può vedere i propri figli, vivendo in solitaria la quarantena. La conduttrice napoletana, per risaltare maggiormente il momento di nostalgia provato, ha scelto di mettere come tappeto al filmato pubblicato lo struggente brano di Arisa “L’amore della mia vita”.

Barbara e i pensieri dell’ultimo periodo per i figli

Non è la prima volta nelle ultime settimane che Barbara d’Urso parla dei suoi figli. Un fatto piuttosto inedito, visto che con Emanuele e Giammauro ha un ‘accordo familiare’: i due giovani non vogliono assolutamente finire nel circolo mediatico. Un aspetto ribadito dalla conduttrice di Pomeriggio 5 nella sua ultima apparizione a Verissimo. “Sui miei figli sai che ho un accordo (di riservatezza, ndr). Uno di questi comunque lavora in ospedale: sono tranquilla”, confessava Barbara a Silvia Toffanin che le aveva chiesto notizie dei suoi ragazzi. La d’Urso si era riferita a Giammauro che è di professione fa il chirurgo e quindi lavora in ambito sanitario. Non proprio una passeggiata in questi tempi in cui imperversa il coronavirus.

Barbara e la dedica al primogenito Giammauro che opera in ospedale

La d’Urso, dopo l’intervento a Verissimo, ha riservato altre parole ‘televisive’ a Giammauro. Così a ‘Live’ pochi giorni fa: “Ho una persona molto vicina che lavora in ospedale. Gli ho chiesto se avesse sentito i flash mob che sono stati organizzati in queste ore ma mi ha detto che è impegnato in ospedale a operare”.