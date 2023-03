Grossa novità nella vita privata di Barbara d’Urso: la presentatrice napoletana è diventata nonna. Una notizia tenuta in gran segreto per mesi e svelata solo a Verissimo. Da sempre la conduttrice Mediaset non ama parlare molto dei figli Giammauro ed Emanuele, avuti negli anni Ottanta dall’ex compagno, il produttore cinematografico Mauro Berardi. Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto della nipotina: i paparazzi sono infatti riusciti a ritrarre Barbarella in un momento intimo, lontano da luci e paillettes.

Barbara d’Urso è stata fotografata un sabato pomeriggio al luna park al Parco Sempione di Milano con i due figli Giammauro, 36 anni, ed Emanuele, 34, la compagna del primogenito e la nipotina nata da pochi mesi e il cui nome è ancora avvolto nel mistero (pare però che abbia degli splendidi occhi azzurri). Carmelita è diventata nonna grazie al primo figlio, che lavora come medico.

Giammauro non è sposato ma da tempo è legato ad una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e che l’ha reso padre per la prima volta qualche mese fa. Barbara d’Urso avrebbe voluto condividere subito con i suoi fan la splendida notizia ma ha preferito mantenere il riserbo per rispetto del suo erede. Ha confermato l’arrivo della piccolina solo dopo che sono emersi i primi gossip.

Berardi e il fratello minore Emanuele tengono da sempre a mantenere un profilo basso. Giammauro ha collezionato un brillante percorso di studi negli Stati Uniti, la laurea in Medicina e Chirurgia con 110 e lode, la specializzazione in Chirurgia dei trapianti.

E, oltre al suo lavoro in ospedale, adesso al San Camillo Forlanini di Roma, ha partecipato a molte missioni umanitarie all’estero. Per un breve periodo ha vissuto anche in Giappone.

Più creativo il percorso di Emanuele, visto qualche tempo fa in tv a Scherzi a parte per uno scherzo alla famosa madre. Fotografo e videomaker ha firmato reportage dall’India, dalla Palestina, da Israele, dalla Thailandia.

Barbara d’Urso non ha mai sposato Mauro Berardi, con il quale è riuscito a ricucire un rapporto solo dopo diversi anni dalla rottura. Più volta l’attrice ha confidato che il produttore è stato l’uomo che ha amato di più nella sua vita.