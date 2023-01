Barbara d’Urso professoressa: ecco cosa insegnerà all’Università

Prestigioso ruolo per la conduttrice Mediaset, che si prepara così a salire in cattedra per la prima volta

Come annunciato la scorsa estate, Barbara d’Urso diventa professoressa all’Università. Alla presentatrice Mediaset è stato offerto un ruolo prestigioso presso lo Iulm Food Academy di Milano. Nello specifico Carmelita salirà in cattedra il prossimo 23 gennaio per la lezione dal titolo “Benessere e immagine, il ruolo dei protagonisti della tv”.

Barbarella conosce bene l’argomento: da tempo è attenta all’alimentazione e a condurre uno stile di vita sano. A 64 anni la d’Urso può vantare un fisico tonico e asciutto, frutto di una dieta corretta e di tanta attività fisica (danza classica in primis).

Barbara d’Urso ha pubblicato un libro sulla bellezza

Qualche tempo fa Barbara d’Urso ha anche pubblicato un libro dal titolo “Quanti anni mi dai? I miei segreti per essere bella sempre” nel quale l’attrice napoletana ha svelato tutti i suoi trucchetti di bellezza. Dal più infallibile (e semplice) degli antirughe, ovvero la pulizia del viso, ai mille modi per nutrire la pelle.

Dai trucchi per avere mani e piedi sempre morbidi a quelli per sgonfiare la pancia e sconfiggere la cellulite, tornando toniche e atletiche; tips per avere capelli lucenti e setosi e piccole ma potenti abitudini come la meditazione, la mindfulness o il buon sonno, che rendono radiose dentro e permettono di apparire più belle e felici.

Una vera e propria agenda di bellezza con le cose da fare ogni giorno e ogni settimana che Barbara d’Urso ha voluto creare per le sue lettrici alla ricerca di validi consigli. Dunque la dottoressa Giò è sicuramente molto ferrata su tale argomento…

Non solo Università: in questo periodo il volto Mediaset è impegnata, oltre che con il consueto appuntamento con Pomeriggio 5, con le prove teatrali.

A febbraio, infatti, Carmelita tornerà a teatro accanto all’amico di sempre Franco Oppini, che di recente ha rinunciato a partecipare al Grande Fratello Vip proprio per amore del palcoscenico.

In queste settimane Barbara d’Urso è impegnata fino a notte fonda per le prove. Ancora una volta si rivela una vera e propria stakanovista, una macchina da guerra…