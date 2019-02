Barbara d’Urso ha già scelto la prima concorrente del Gf? L’indiscrezione

Grande Fratello, l’indiscrezione sui due opinionisti che affiancheranno Barbara d’Urso: ecco chi potrebbe prendere il posto di Simona Izzo

Procedono spediti i lavori per la prossima edizione del Grande Fratello (Nip). Quest’anno, come l’anno scorso, a condurre il programma ci sarà lei: Barbara d’Urso. Idee chiare la produzione sembrerebbe avere anche sui due nuovi opinioni del Gf. Accanto alla conduttrice dovrebbe essere riconfermato di nuovo Cristiano Malgioglio. Ma chi prenderà il posto di Simona Izzo? Ebbene, stando a quanto scritto oggi dal settimanale Chi, la scelta finale potrebbe ricadere su Vladimir Luxuria. Certo, ad oggi, queste rimangono solo voci. I nomi degli opinionisti, infatti, non sono stati ancora confermati. Rimaniamo dunque in attesa di notizia certa.

Barbara d’Urso ha già scelto la prima concorrente del prossimo Grande Fratello? In Casa potrebbe entrare una sua opinionista

Il giornale di Alfonso Signorini, oltre a rivelare i nomi dei prossimi opinionisti del Gf, si è lasciato sfuggire un’indiscrezione non indifferente anche sul cast dei concorrenti. Barbara d’Urso, come scritto nella rubrica Chicche di Gossip, potrebbe aver già scelto la prima inquilina. Lei si chiama Francesca De Andrè, figlia di Cristiano De Andrè, e da tempo bazzica negli studi di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Quest’anno, dunque, tra i Nip potrebbe esserci di nuovo qualche volto noto al pubblico del piccolo schermo. Anche in questo caso, però, vale detto quanto detto per gli opinionisti: essendo queste delle indiscrezioni, preferiamo aspettare notizie ufficiali.

Francesca De Andrè al centro del gossip: smentito il flirt con Costantino Vitagliano

Di Francesca De Andrè si è parlato recentemente per via del gossip che l’avrebbe vista fidanzata a Costantino Vitagliano. Da Barbara d’Urso, tuttavia, i due hanno smentito la cosa, confermando al pubblico presente in studio e a quello da casa di essere semplicemente amici. Lei è pure l’ex di Daniele Interrante, anche lui spesso invitato nei programmi della d’Urso.