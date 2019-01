Pomeriggio 5, Costantino Vitagliano e Francesca De Andrè non stanno insieme: arriva la smentita

In questi giorni aveva affollato le pagine e i siti di gossip la notizia riguardante la presunta storia d’amore nata tra Costantino Vitagliano e Francesca De Andrè. Ospiti oggi a Pomeriggio 5, però i due hanno entrambi smentito le voci sul loro conto. Da sempre, stando a quanto hanno raccontato, li lega solo una profonda amicizia e niente di più. Costantino e Francesca di conoscono da tempo e quello che sarebbe stato scritto sul loro rapporto, ad oggi, non troverebbe riscontro nella realtà.

Pomeriggio 5, Costantino Vitagliano e Francesca De Andrè smentiscono il gossip sul loro conto e dichiarano: “Siamo solo amici”

Costantino Vitagliano e Francesca De Andrè, interpellati da Barbara d’Urso oggi a Pomeriggio 5, hanno subito fatto chiarezza su quella che è la reale natura del loro rapporto. “Siamo solo amici” hanno esordito dicendo all’unisono entrambi. La loro versione dei fatti, però, non è stata confermata da Roberto Alessi (direttore di Novella 2000 e autore dello scoop), poiché convinto che tra i due qualcosa che vada oltre il semplice affetto ci sia. La De Andrè, allora, per chiarire meglio la questione ha dichiarato: “Se così fosse non avremmo problemi a dirlo”.

Per ribadire qualsiasi tipo di interesse di natura sentimentale nei confronti di Costantino Vitagliano, in fine, Francesca De Andrè ha fatto intendere pochi minuti fa in studio di essere presa, al momento, dalla frequentazione di un altro uomo. Di chi si tratta? Fino ad ora quello che sappiamo è che, molto probabilmente, vive in Toscana. “Vado spesso in Toscana” ha difatti affermato sorridente lei dalla d’Urso. E alla domanda. “Perché hai un nuovo fidanzato in Toscana?” ha poi risposto facendo spallucce.