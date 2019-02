Pomeriggio 5 Barbara d’Urso parla dell’Isola dei Famosi ma non nomina mai Jeremias Rodriguez

La presenza di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi non ha impedito a Barbara d’Urso di parlare del reality show di Canale 5. Come di consueto la conduttrice ha affrontato le ultime novità a Pomeriggio 5. E nel suo salotto ha ampiamente affrontato il presunto flirt tra il fratello di Belen e Soleil Sorge. La d’Urso ha però scelto di non fare mai il nome di Jeremias: si è limitata a chiamarlo “un ragazzo”. Più liberi i suoi ospiti: da Demetra Hamption a Cecilia Capriotti, passando per Laura Maddaloni, nessuno si è fatto problemi a nominare l’argentino. Intanto Roger Garth ha lanciato una vera e propria bomba sul nuovo naufrago dell’Isola.

Roger Garth: il gossip su Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi

“Mi hanno detto che prima di partire per l’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez ha fatto una scommessa con i suoi amici. Vuole essere il primo isolano a consumare in Honduras”, ha spifferato Roger Garth a Pomeriggio 5. Dunque, a detta dell’opinionista di Barbara d’Urso, le intenzioni di Jeremias nei confronti di Soleil Sorge – con la quale ci sono stati alcuni baci – sarebbero più che chiare. “Io non ci credo”, ha tagliato corto la d’Urso, che ha poi preferito parlare di Yuri Rimbaldi e Paolo Brosio, altri concorrenti di quest’edizione dell’Isola.

Contrasti tra Jeremias Rodriguez e Barbara d’Urso

La tensione tra Jeremias Rodriguez e Barbara d’Urso è nata nel 2017, dopo la partecipazione del 30enne al Grande Fratello Vip. Jere non ha apprezzato il modo in cui la d’Urso ha parlato nei suoi programmi tv della storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Da qui la scelta di Jeremias di rifiutare le interviste di Barbarella. Che all’epoca ha pronunciato una frase diventata oggi iconica: “Facciamo il 22% di share anche senza i fratelli Rodriguez”.