Barbara d’Urso torna a Pomeriggio 5 con la cintura di sicurezza: debutto con ironia

Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso torna in TV con la cintura di sicurezza: debutto con ironia

Per il suo ritorno a Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso ha deciso di puntare tutto sull’autoironia oggi. La prima puntata di questa nuova edizione, infatti, la conduttrice l’ha aperta indossando proprio una cintura di sicurezza. Il motivo? Forse per scongiurare la caduta dalle scale di qualche anno fa o, magari, per stupire e divertire ancora una volta il pubblico che, come al solito, l’ha sempre seguita affettuosamente da casa. Lei stessa, d’altronde, lo aveva preannunciato nel video – promo di Pomeriggio 5 che, anche oggi, avrebbe cercato di stupire i propri telespettatori. Ci sarà riuscita?

Barbara d’Urso e il suo debutto a Pomeriggio Cinque: la conduttrice scende le scale indossando una cintura di sicurezza

Dopo la caduta (mostrata tra l’altro prima dell’inizio della trasmissione), le ciabatte e gli ingressi degli scorsi anni che, parafrasando le parole di Barbarella, potrebbero essere definiti un po’ “Bislacchi”, come avrebbe inaugurato questa edizione di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso? Ebbene, mistero risolto: la d’Urso ha scelto una cintura di sicurezza che, oltre ad intrattenere il pubblico, di certo le ha garantito la totale sicurezza. Un debutto particolare e insolito ma, sicuramente, originale e sopra le righe.

Barbara d’Urso innamorata? Sul set della Dottoressa Giò incontra Lamber

Quest’estate Barbara d’Urso, pur non essendo andata in onda con Pomeriggio Cinque, ha comunque continuato a lavorare nei mesi più caldi. La conduttrice, infatti, è stata impegnata sul set de la Dottoressa Giò, la fiction che la vedrà di nuovo protagonista su Mediaset. Questo nuovo progetto, inoltre, pare le abbia dato modo di frequentare Christopher Lambert, attore statunitense (ed ex di Alba Parietti) con cui, recentemente, la d’Urso è stata beccata insieme a cena. Attenzione però, anche se le foto fanno luce su un feeling non indifferente, lei ha già fatto sapere che, al momento, con Lambert sono solo buoni amici.