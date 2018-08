Barbara d’Urso nuovo flirt: lei smentisce ma con Lambert c’è feeling

Barbara d’Urso trova l’amore sul set della Dottoressa Giò? Nessun flirt dice lei, ma tra di loro c’è feeling

Un’estate davvero movimentate quella di quest’anno per Barbara d’Urso che, per la Dottoressa Giò, ha rinunciato alle sue vacanze. Il set della fiction, tuttavia, pare averle riservato delle belle sorprese durante la stagione calda. Questo nuovo progetto, infatti, le ha dato la possibilità di lavorare insieme all’attore statunitense Christopher Lambert con la quale, lei giura, sembra ci sia solo una bella amicizia. Il settimanale Oggi, però, ha beccato i due insieme durante una cena nella capitale. La d’Urso, interpellata dal giornale, ha ribadito che altre persone erano presenti alla serata. Nessun appuntamento galante dunque tra i due, eppure, come sottolineato dal giornale, le foto dei paparazzi sembrerebbero far luce su un feeling che potrebbe andare oltre la semplice amicizia.

Barbara d’Urso e Christopher Lambert insieme a cena: risate e complicità

“Galeotta fu la Dottoressa Giò” è stato scritto nell’ultimo numero di Oggi al lato delle foto che ritraggono Barbara d’Urso e Christopher Lambert a cena insieme. Guardando le foto del servizio, è stato poi aggiunto nell’articolo, “Sarebbe facile saltare alla conclusione che segue: d’Urso Lambert, qui coppia ci cova”. Ma è così? Barbara d’Urso ha davvero trovato l’amore? No, o per lo meno, “Non ancora”. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, in merito al suo rapporto con Christopher ha infatti dichiarato: “È molto simpatico ed è fantastico recitare con un professionista pazzesco come lui […] È vero, siamo andati a mangiare insieme, ma non eravamo soli, eh!”.

Barbara d’Urso sul set della Dottoressa Giò: pratica e preparazione prima delle riprese

Barbara d’Urso sembra davvero intenzionata a dare il meglio sul set della Dottoressa Giò. Questo nuovo progetto, infatti, l’ha tenuta molto impegnata. Lei stessa, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più , aveva dichiarato di aver lavorato molto sul suo personaggio, facendo addirittura pratica direttamente sul campo.