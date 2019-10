Barbara d’Urso, altra doccia gelata a Pomeriggio 5: cala il gelo in studio e il collegamento viene chiuso in fretta

Barbara d’Urso, arriva un’altra doccia gelata a Pomeriggio 5. Il caso è sempre quello relativo al matrimonio ‘intossicato’, un episodio di cronaca brianzola finito sui giornali diversi giorni fa e già trattato dal programma di Canale 5. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro. La d’Urso il 20 settembre ha avuto in trasmissione Deborah e Cristiano, i due sposini che hanno raccontato di aver avuto le nozze rovinate da un pasto che ha fatto stare male diversi loro ospiti. Durante la testimonianza in tv, però, la conduttrice è stata avvisata in diretta dalla propria redazione che l’ha messa al corrente dei problemi giudiziari in corso di Cristiano, il quale è accusato di essere un prestanome a cui sono state intestate circa 190 automobili. Appresa la questione, Barbara ha subito puntualizzato che sarebbe andata a fondo della faccenda, mettendo in guardia il suo ospite. Oggi è tornata sulla vicenda e in studio è capitato un altro disguido.

La donna dichiara in diretta di aver lavorato in nero. “Non si fa”, taglia corto la d’Urso

Prima di tutto la d’Urso, oggi, ha fatto sapere di aver invitato Cristiano e Deborah. Peccato che i due non si siano più fatti trovare per chiarire la situazione e dunque addio ospitata. Al loro posto è stato organizzato un collegamento con Isabella, una donna che ha detto di aver lavorato per Deborah in passato e di non aver ricevuto tutti i compensi pattuiti. E fin qui tutto è filato via liscio. Poi la doccia fredda: Isabella ha aggiunto che la sua prestazione non era contrattualizzata. “Ho lavorato in nero per lei” ha dichiarato la donna. In studio è calato il gelo. “Non si fa” ha tagliato corto la conduttrice. Il collegamento è stato chiuso in un amen.

L’episodio non passa inosservato: i telespettatori lo segnalano su Twitter

Su Twitter l’episodio non è passato inosservato e diversi utenti hanno subito fatto notare la tempestività della d’Urso nel chiudere il collegamento, visto il delicato tema del “nero”. Insomma, la vicenda del ‘matrimonio intossicato’ riserva sempre sorprese a Pomeriggio 5.