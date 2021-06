Barbara d’Urso: più amore e meno tv, così cambia la vita della conduttrice

Momento particolare sotto diversi punti di vista per Barbara d’Urso. La conduttrice 64enne campana, reduce da una stagione televisiva tra le più difficili degli ultimi anni, pare che abbia ritrovato serenità sul versante sentimentale. Da tempo i paparazzi la sorprendono con l’assicuratore Francesco Zangrillo. Naturalmente lei non ha confermato la frequentazione: pochi dubbi però sul fatto che ci sia in corso una conoscenza. Forse qualcosa di più. L’uomo, di recente, dopo essere stato accostato a Elisabetta Gregoraci, ha scritto una delle sue rare Stories su Instagram, affermando che il suo cuore appartiene a un’altra persona. Nessuna menzione per Barbara, ma pare proprio che sia lei la donna per la quale batte il suo cuore.

Se la vita sentimentale sorride alla d’Urso, non si può dire lo stesso della sua attività professionale. La stagione televisiva 2020/2021, per lei, è stata complicata. Dopo anni di dominio negli ascolti tv su Canale Cinque ha visto via via assottigliarsi i dati del pubblico che la seguono. Addirittura Live – Non è la d’Urso è stato chiuso con anticipo e non tornerà più in onda.

Su Domenica Live ci sono dense e plumbee nuvole. Mediaset starebbe vagliando l’ipotesi di archiviarlo o di ridurlo. C’è poi Pomeriggio Cinque che, per ora, è l’unico show che pare tornerà senza troppi cambiamenti nel 2021/2022. C’è anche il capitolo Grande Fratello Nip: a settembre Barbara aveva assicurato che il reality sarebbe stato trasmesso, con lei alla guida. I vertici del Biscione, però, hanno optato per altri programmi e il GF Nip è rimasto un’idea. Nulla più.

Alla luce di tutto ciò, si prospetta per la conduttrice una stagione tv meno densa di impegni rispetto a quelle degli ultimi anni. Dall’altro lato Barbarella potrà ‘consolarsi’ con Francesco, laddove il rapporto continuerà a crescere e a consolidarsi. La sua vita potrebbe quindi prendere una nuova piega, riassumibile in ‘meno tv e più amore’. Nel frattempo c’è molta attesa per la presentazione dei prossimi palinsesti Mediaset: sarà lì che si capirà se davvero sarà strappato a Barbara lo scettro della domenica pomeriggio di Canale Cinque.