Barbara d’Urso, pesante attacco di Aida Nizar: “Bugiarda, ecco perché”

Aida Nizar, vulcanica ed eccentrica showgirl spagnola, si è fatta conoscere in Italia per aver preso parte al Grande Fratello Nip 15, all’ora condotto da Barbara d’Urso. La stessa conduttrice campana ha poi chiamato la donna nei suoi salotti in diverse occasioni che sono finite tutte allo stesso modo: la Nizar che sbroccava con qualcuno o che aizzava polveroni su qualsivoglia tema (detto inter nos, ne avremmo fatto volentieri a meno dell’ennesimo personaggio chiassoso, ma tant’è, è andata così). Al netto di ciò, la d’Urso e l’iberica, almeno innanzi alle telecamere, hanno sempre detto di essere amiche. Ora non lo sono più: Aida, nelle scorse ore, ha riservato parole di fuoco alla presentatrice partenopea, dandole della bugiarda e sostenendo che Barbara le avrebbe fatto delle promesse che poi non sarebbero state mantenute..

Lo sfogo fiume della spagnola è arrivato su Instagram ed è stato intercettato da DavideMaggio.it:

“Ci sono momenti che non si dimenticano mai. Come non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto, solo perché ti ha promesso un’altra cosa, le fai il favore di andare al Grande Fratello per bucare lo schermo e battere record di ascolti e alla fine come ti ripaga? Non mantenendo la sua parola! Ma nella vita esiste il karma e tutto torna indietro… ve lo assicuro“.

Aida ha poi proseguito dicendo che non porta rancore, lanciandosi in un auto incensamento di dubbio gusto: “Tutti conoscete la mia grandiosa vita e la mia capacità di reinventarmi”. Quindi un altro affondo pesante su Barbara d’Urso: “Sono profondamente delusa dall’atteggiamento di questa persona che decanta sempre la sua onestà e la sua volontà di aiutare gli altri e poi ti inganna facendoti firmare un contratto che io non avrei mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirmi dopo”.

“Dicono che la televisione sia così ma vi assicuro che la televisione è reale, ci sono solo persone così bugiardine”, ha sempre dichiarato la Nizar che ha aggiunto di credere nel karma e che la verità è quella da lei narrata (chi ci crede alzi la mano). “Tutta l’Italia acclama il mio ritorno“, ha chiosato, in un eccesso di esosità alquanto ridicola.

La spagnola è quindi entrata nel dettaglio della promessa che le avrebbe fatto Barbara: “Lei mi ha chiamato, mi ha detto: ‘Ma tu perché non vuoi’. Io le ho detto: ‘Perché io voglio fare Le Iene, io voglio essere una inviata, io voglio dare una mano alle persone’. Questo è il mio scopo“. Ne è seguita un’altra auto celebrazione, con la Nizar che ha sostenuto di aver avuto successo in Spagna proprio perché si è spesa per gli altri (chissà cosa ne pensano della questione i suoi connazionali).

“Non voglio continuare a essere giornalista – ha continuato -, a fare soltanto quella roba nella tv, bucare lo schermo… Io volevo di più. Questo è stato l’accordo… (…) E loro: ‘Ti prometto che sarai inviata del mio programma’. Infatti abbiamo fatto anche il provino, con tantissimo successo, all’aeroporto”.

Infine l’ennesimo ammonimento alla d’Urso a cui si è rivolta dicendole che Dio la guarda e che tutto nella vita ritorna. Il famoso karma. Una cosa è certa, senza scomodare Dio per tali sciocchezze: non ci sarà alcun ritorno nei salotti di Barbara per Aida. E pazienza se l’Italia la acclama, a suo dire. Senza dubbio il pubblico del Bel Paese riuscirà a sopportare il trauma di non vederla più in tv.