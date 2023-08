Barbara d’Urso, perché ora Mediaset sta esagerando

Nelle scorse Mediaset ha deciso di dare una ‘ripulita’ al profilo Instagram di Pomeriggio Cinque, levando non pochi contenuti in cui come protagonista figurava Barbara d’Urso. Come è noto la conduttrice campana è stata sostituita dalla conterranea Myrta Merlino. Sarà quest’ultima a guidare il talk dal 4 settembre in poi. Tornando alla questione social è bene rimarcare che non tutti i post con la d’Urso sono stati eliminati. Scorrendo la bacheca se ne trovano diversi. Il gesto, però, è eloquente: dare un taglio al passato. Ok, bene, ma la domanda è: era opportuno agire in questo modo, alla luce anche di come sono finite le relazioni tra ‘Barbarella’ e il Biscione?

La risposta è che si poteva anche evitare. Perché, parliamoci chiaro, una pagina Instagram di una trasmissione tv è sì una sorta di biglietto da visita del programma, ma è altrettanto vero che, nel caso di Pomeriggio Cinque così come di molti altri account, bastava aspettare che venisse postata una decina di nuovi post e il faccione della d’Urso sarebbe finito in coda. Insomma, è sembrato che qualcuno, tra chi ha le chiavi degli account social dello show, abbia voluto infilare il dito nella piaga.

La d’Urso non ha reagito in alcun modo pubblicamente, ma è fuor di dubbio che avrà pensato tra sé e sé che un simile trattamento non se lo merita. Sui motivi che l’hanno portata lontana da Mediaset c’è ancora molto da scoprire. Si è compreso però in modo più che limpido che la conduttrice non solo avrebbe voluto proseguire la sua avventura a Pomeriggio Cinque, ma avrebbe anche desiderato avere un nuovo show in prime time. I vertici di Cologno Monzese, dopo aver fatto i conti, pare che abbiano ritenuto l’investimento non all’altezza.

Denti avvelenati…

Si ripete che è successo quel che è successo e più di qualcuno, per come è finita, ha il dente avvelenato. A volte, però, sarebbe meglio ingoiare un po’ di fiele e non scadere in gesti non troppo signorili, per usare un eufemismo.

La vicenda della d’Urso ha inoltre portato a galla una verità tanto cruda, quanto spietata, seppur poco raccontata. Quasi sempre, nei rapporti di lavoro, figuriamoci quelli riguardanti la tv, non c’è retorica che tenga: ci possono essere tutte le amicizie del mondo, si possono avere una marea di attestati di stima alle spalle da dirigenti e padroni. Quando però i risultati vacillano, non c’è da illudersi. Può arrivare una pedata in quel posto lì, con tanto di arrivederci e grazie.