Barbara d’Urso: perché è finita con Zangrillo. “Io nonna? Vi dico la verità”

Barbara d’Urso risponde all’ex fidanzato Francesco Zangrillo, il broker assicurativo 48enne che di recente, attraverso una lettera consegnata al settimanale Chi, l’ha attaccata, accusandola di aver sminuito la love story che hanno condiviso. L’uomo ha rivelato che ha avuto una relazione intensa di circa un anno con la conduttrice campana, trovando fuori luogo le sue dichiarazioni. Nella fattispecie Zangrillo non ha digerito il fatto che la d’Urso lo abbia definito “un corteggiatore in prova”, sottolineando che il rapporto avuto con lei è stato tutt’altro che un flirt di poco conto. Ora è la timoniera di Pomeriggio Cinque a fare chiarezza sul legame intrattenuto. Intervistata da Gente, la 64enne napoletana ha spiegato perché la storia non ha funzionato. Inoltre ha anche risposto alla voce che la vorrebbe presto nonna, oltre a parlare de La Pupa e il Secchione, show che la vedrà protagonista su Italia Uno a partire dal 15 marzo.

A proposito del nuovo programma che le ha affidato Mediaset, ha raccontato di “aver paura di non farcela”, temendo un flop. Una situazione che però trova positiva in quanto certifica che dopo decenni di carriera in tv continua ad essere pervasa da un “sentimento sano”. “Questo è il carburante e mi spinge a dare tanto, il mio meglio e sempre di più”, evidenzia.

Capitolo sentimentale. la d’Urso dice di stare “benone” e di essere attorniata da molto amore, grazie all’affetto dei suoi figli, della sua famiglia, dei suoi amici e del pubblico. Il fidanzato non c’è più e infatti ammette di essere single. “Di corteggiatori ne ho moltissimi, lo ammetto, ma sono single. Non sono loro sbagliati anzi, sono io particolare”, spiega. Quindi dettaglia in modo più ampio la sua risposta:

“Non so nemmeno io cosa voglio. La parola fidanzato mi pesa un po’, per adesso preferisco essere libera, non rendere conto a nessuno. Questo è un periodo molto movimentato, sono così concentrata sul lavoro che l’attenzione che meriterebbe una coppia per ora non mi manca”.

Zangrillo non è stato menzionato, ma stavolta la 64enne campana si è guardata bene di parlare di “corteggiatore in prova”. A quanto pare, all’origine della rottura, il modo assai differente di intendere la coppia da parte di Barbara e Francesco. Il broker, a Chi, ha infatti spiegato di essere più incline all’idea “normale di coppia”. Inoltre ha sottolineato di non essere in cerca di pubblicità, ma di non volere nemmeno “vivere nel segreto di Pulcinella”. Alla fine è arrivata l’addio, di “comune accordo”, ha evidenziato sempre Zangrillo.

Barbara d’Urso presto nonna? Parla la presentatrice

Da settimane si mormora che la conduttrice sia in procinto di diventare nonna. Lo scoop lo ha lanciato Dagospia e non ha trovato né conferme né smentite. La d’Urso, a domanda diretta nel corso dell’intervista con Gente, ha preferito non avallare la news senza però nemmeno affermare che sia falsa. Insomma, un’ammissione indiretta: