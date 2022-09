Barbara d’Urso rilascia poche interviste, ma quelle rare che concede risultano sempre alquanto ‘rumorose’. Ospite nelle scorse ore a Dogliani per il Festival della Tv, la conduttrice campana ha risposto anche a una domanda su Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, data da molti sondaggisti e analisti politici come possibile premier dopo le elezione del 25 settembre. Non è un mistero che l’ex ministra romana abbia posizioni non troppo concilianti nei confronti della richiesta di diritti dal mondo Lgbtq. Tutto il contrario della timoniera di Pomeriggio Cinque, la quale, da anni, è apertamente schierata con la comunità. Nonostante ciò, la d’Urso ha riservato alla leader di FdI parole di stima, definendola persino come una “fuoriclasse”. La sua presa di posizione non è passata inosservata. Tra le voci più critiche è spuntata quella di un volto televisivo, la Drag Queen Priscilla, giudice del programma Drag Race.

“Una delle mie battaglia è quella per i diritti civili e contro l’omofobia, quindi con la Meloni non combaciamo totalmente. Penso però che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse”, ha dichiarato la d’Urso al Festival della Tv, intervistata dal vicedirettore de La Stampa Andrea Malaguti. Quindi ha aggiunto: “Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna presidente del Consiglio di qualunque schieramento, di destra o di sinistra. L’importante è la squadra che farà, è una ca…uta, combatte da anni e potrebbe farne una giusta”.

Insomma, nonostante una timida presa di posizione contro certi temi della Meloni, la d’Urso l’ha di fatto incensata. Una situazione che è risultata ai più inaspettata. Non alla Drag Queen Priscilla, che già in passato si era espressa non teneramente nei confronti della conduttrice partenopea. Ora è tornata a tuonare, non usando mezzi termini e dandole persino della “venduta“.

“Ho sempre dichiarato pubblicamente il mio pensiero su Barbara d’Urso e lo ribadisco: VENDUTA!”, ha twittato il volto di Drag Race ripostando quanto detto da ‘Barbarella’ in merito a Giorgia Meloni. Al momento la presentatrice in forza a Mediaset non ha replicato. E, con ogni probabilità, non lo farà. Motivo? Da sempre la d’Urso si tiene a distanza larghissima dalle polemiche social, optando per il silenzio.

Lungo l’intervento a Dogliani, la presentatrice ha anche parlato delle voci circolate nei mesi scorsi che la volevano ai ferri corti con Mediaset, smentendo di aver avuto problemi con l’azienda di Cologno Monzese e usando parole di fuoco nei confronti di coloro che hanno lasciato intendere che il Biscione l’avrebbe cacciata. Nessuno ha cacciato nessuno, Barbara resta al suo posto.