Barbara d’Urso striglia Paolo Brosio: stizzita, gli mette un freno

Barbara d’Urso striglia Paolo Brosio a Pomeriggio 5: la conduttrice stizzita mette un freno al giornalista

Lo studio di Pomeriggio 5 si è accesso durante la puntata del 5 novembre. A tenere banco la discussione sul celibato imposto ai preti. Particolarmente agitato Paolo Brosio che, a un certo punto, si è pure preso una strigliata da Barbara d’Urso, oltre ad avere avuto uno scontro assai sentito con Cecchi Paone. L’argomento è stato introdotto dal caso di cronaca successo a Militello Rosmarino (Messina), piccolo paese siciliano in cui una suora 34enne di origine africana è rimasta incinta.

Lo scontro Paone-Brosio a Pomeriggio 5

“Il prete fa la promessa di celibato, il frate francescano fa promessa di castità, punto!”, ha chiosato Brosio, strenuo difensore delle tradizioni cattoliche. Molto diversa l’opinione di Cecchi Paone che ha rimarcato che “il Vangelo non dice nulla su questo tema”. “Allora si chiudono le chiese il sabato sera e via con il festino!”, la provocazione di Paolo a cui ha prontamente replicato Paone: “Perché non si è santi se si fa l’amore?”. “Ma non ti basta l’amore di Dio? Cosa vuoi l’amore di un corpo?”, la controreplica del giornalista cristiano che ha aggiunto: “A me piace che il sacerdote sia così”. Cecchi ha incalzato con un “Egoista”. “La santità è un’altra cosa, non è tromb..re”, la risposta secca di Brosio al quale la d’Urso ha simpaticamente detto di “non essere scurrile.” Poi è giunta la strigliata vera e propria.

“Non fare il cr..tino sto parlando seriamente!”. Barbara mette in riga Brosio

La d’Urso ha quindi cercato di mettere alle strette l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi: “Posso farti una domanda? Se tu avessi un padre spirituale – io ce l’ho – nel quale credi… Se questa persona un giorno ti dicesse..”. “Se sono incinta?”, l’interruzione ironica di Brosio che ha innescato la stizza della padrona di casa: “Non fare il cr..tino sto parlando seriamente!”. Dopo aver messo in riga l’ospite, la conduttrice ha terminato la domanda: “Se questa persona un giorno ti dicesse di essersi innamorata di una donna?”. “Io pregherei per lui e il giorno dopo andrei da un altro padre”, il parere del giornalista. “Detta questa cosa orrenda, calmiamoci”, la chiosa finale della d’Urso.