Barbara d’Urso su Pamela Perricciolo: “Nuovi punti incredibili”

Pamela Perricciolo, cos’altro c’è da sapere? Parla Barbara d’Urso

A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso è tornata a parlare di Pamela Perricciolo, dopo averla intervistata a Live. Ha voluto fare il punto della situazione in una vicenda che diventa sempre più intricata: molte questioni sono ancora irrisolte e le ultime esternazioni della Perricciolo hanno gettato nuove ombre. Quest’ultima ha parlato anche della mamma del bambino fatto passare per il figlio di Mark Caltagirone e non si è risparmiata nemmeno su Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, le quali sapevano tutto dell’identità di quest’uomo, che in realtà si chiamerebbe Marco Calta: quest’ultimo avrebbe incontrato davvero la manager.

Pomeriggio 5, le ultime su Marco Calta (Mark Caltagirone)

Questo pomeriggio si è parlato sia di Marco Carta (la d’Urso ha rivelato il contenuto della loro telefonata) sia di Marco Calta: “Esiste un Marco Calta – ha spiegato Barbara a Pomeriggio 5 – . Pamela ha detto di averlo conosciuto al ristorante, gli ha dato una scheda intestata alla sua società, cioè a lei. Con questa scheda Marco Calta scriveva firmandosi come Mark Caltagirone. Chi è questo Marco Calta? Lo stesso numero è stato usato per chiamare Live – Non è la d’Urso”.

Pamela Prati ed Eliana Michelazzo sapevano tutto?

Barbara d’Urso ha poi tirato in ballo la Prati: “Ha detto che Pamela Prati sapeva tutto e ha detto anche che Eliana Michelazzo sapeva che Simone Coppi non esisteva davvero da cinque anni. Inoltre la mamma del bambino era al corrente di tutto e avrebbe ricevuto un compenso”. E ha concluso così: “Ci sono quattro cose nuove, assurde. Tutto è partito da un’intervista del 2 dicembre fatta a Domenica Live a Pamela Prati, durante la quale ci ha parlato del suo matrimonio; Dagospia ne aveva parlato per primo. Se ne parlerà ancora e ci saranno nuovi punti incredibili”.