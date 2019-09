Orlando Portento contro l’ex Angela Cavagna: Barbara d’Urso lo zittisce

Pomeriggio 5, Orlando Portento contro l’ex moglie Angela Cavagna: Barbara d’Urso si fa di ghiaccio e lo zittisce in diretta

A Pomeriggio 5 si parla di vip in miseria e arriva in studio il ciclone Orlando Portento, il celebre Triccheballacche della tv italiana. Il vulcanico conduttore ha attaccato l’ex moglie Angela Cavagna, lanciandole forti accuse e lasciandosi scappare parole poco compatibili a uno show pomeridiano generalista di Canale 5. Un atteggiamento che la padrona di casa Barbara d’Urso ha prontamente arginato, zittendo e richiamando a più riprese l’ospite in studio.

Barbara d’Urso di ghiaccio: “Evita”

Portento, come nel suo stile, ha teatralizzato il racconto. Tuttavia, certi dardi infuocati lanciati contro la Cavagna sono stati pesanti. Il conduttore, a proposito delle nozze dell’ex moglie con il milionario Paolo Solimano, ha sostenuto che la situazione è diversa da quella narrata. Nella fattispecie ha detto di non credere a tutto il lusso che la circonderebbe a Tenerife, luogo in cui abita Angela attualmente. “Io non sono mai stato innamorato”, ha poi affermato. “Una cosa del genere ti sembra da dire? Siete stati insieme 23 anni”, ha ribattuto la d’Urso. Ma lo show di Orlando è proseguito. Il conduttore ha continuato ad animare lo studio, alzandosi e interagendo con il pubblico. “Ti siedi? Ti vuoi sedere?” l’invito di Barbara. Poi, Portento, sempre parlando dell’ex moglie, l’ha apostrofata come una “Str….za”. A questo punto la d’Urso s’è fatta di ghiaccio: “Se eviti di dire certe parole di pomeriggio te ne sono grata, grazie!”. Il silenzio è calato in un amen.

Angela Cavagna e l’ex marito Orlando Portento: la situazione

Ricordiamo che pochi giorni fa Portento ha accusato l’ex moglie Angela Cavagna di avergli portato via tutto. Intervistato da Tv Blog, l’ex marito della donna che è stata a lungo “infermiera” di Striscia la notizia, è tornato sui motivi che determinarono la fine del loro matrimonio e sui suoi problemi economici. “Ora lei ha un altro uomo ed abita a Tenerife, mangia, beve, ingrassa e sta con il c..o in ammollo tra mare e piscina e a me ha portato via tutto: la casa ed il box di Genova, la villa vicino Voghera, ha venduto tutto e mi ha lasciato senza un tetto sulla testa. Io vivo in un appartamento in affitto, pago €650 al mese, e prendo €686 di pensione; mi salvano alcuni risparmi messi via e i soldi che ho recuperato vendendo l’oro e l’argento di famiglia, ma oramai le risorse economiche stanno terminando”. Tutti argomenti ribaditi a Pomeriggio 5. “Questa è la tua versione, devo sentire anche quella di Angela” ha chiosato la d’Urso