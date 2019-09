Orlando Portento oggi: le dichiarazioni contro l’ex moglie Angela Cavagna

A 13 anni dal tormentone triccheballacche, Orlando Portento è tornato a parlare del matrimonio con Angela Cavagna, finito nel 2011 in maniera piuttosto burrascosa. E in un’intervista a Tv Blog Portento – diventato popolare grazie al reality show La Fattoria dove partecipava proprio la Cavagna – ha attaccato duramente l’ex moglie, con la quale oggi non ha più alcun rapporto. Soprattutto perché l’ex infermiera di Striscia la notizia ha lasciato da tempo l’Italia: da anni vive a Tenerife in compagnia del secondo marito Paolo Solimano e l’ultima breve incursione televisiva risale a qualche mese fa, nel salotto di Barbara d’Urso.

Cosa ha detto Orlando Portento contro l’ex moglie Angela Cavagna

“Anni fa lei se n’è andata di casa e ci separammo; il motivo ufficiale non lo so ma io sono un traditore seriale, non le ho dato il figlio che lei mi ha chiesto e non l’ho sposata in chiesa come lei sognava”, ha dichiarato Orlando Portento. “Ora lei ha un altro uomo ed abita a Tenerife, mangia, beve, ingrassa e sta con il c..o in ammollo tra mare e piscina e a me ha portato via tutto: la casa ed il box di Genova, la villa vicino Voghera, ha venduto tutto e mi ha lasciato senza un tetto sulla testa. Io vivo in un appartamento in affitto, pago €650 al mese, e prendo €686 di pensione; mi salvano alcuni risparmi messi via e i soldi che ho recuperato vendendo l’oro e l’argento di famiglia, ma oramai le risorse economiche stanno terminando”, ha raccontato l’uomo.

Angela Cavagna oggi: la nuova vita a Tenerife con il marito Paolo

Nel 2015 Angela Cavagna ha sposato in seconde nozze il milionario Paolo Solimano. Per amore la soubrette, insieme alla madre ottantenne, ha lasciato l’Italia e si è trasferita a Tenerife. Alle Canarie, alla presenza di soli 80 persone, la coppia ha celebrato il proprio matrimonio.