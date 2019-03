Barbara d’Urso nuovo programma: svelati i primi ospiti ufficiali

Live Non è la d’Urso: chi sono gli ospiti della prima puntata del nuovo programma di Barbara d’Urso

A tre giorni dall’esordio di Live Non è la d’Urso, Barbara d’Urso ha annunciato i primi ospiti della prima puntata del suo nuovo programma. La conduttrice ha svelato i nomi durante l’ultima puntata di Domenica Live. I protagonisti del nuovo show saranno Heather Parisi (“Ha preso un aereo lontano, è arrivata questa mattina alle 6 a Roma partendo da Hong Kong”) e Albano Carrisi, che sarà accompagno dall’ex Loredana Lecciso e dai figli Jasmine e Albano Junior, detto Bido. “È la prima volta che appaiono in tv tutti e quattro, tutti insieme”, ha detto la presentatrice, felice di avere questi ospiti nella sua nuova sfida televisiva. Nel corso della prima puntata non mancheranno altri ospiti e sorprese ma per il momento Carmelita ha preferito tenere la bocca cucita.

Le altre anticipazioni su Live Non è la d’Urso

“Sarà un esperimento: visto il successo, Mediaset ha deciso di portare Domenica Live in prima serata, ovviamente in una versione più scintillante”, ha dichiarato Barbara d’Urso a Sorrisi. Nel corso della puntata la dottoressa Giò proporrà al pubblico delle storie. I protagonisti saranno presenti in studio e si posizioneranno all’interno di grandi sfere. Da lì potranno interagire con gli ospiti. Il programma si prospetta dunque molto interattivo.

Pubblico fondamentale a Live Non è la d’Urso

Gli spettatori avranno un ruolo fondamentale, come chiarito da Barbara d’Urso: “Il pubblico a casa avrà un ruolo centrale, potrà, infatti, esprimersi attraverso i social, il sito e l’app del programma”.