Barbara d’Urso non resiste: svelata la prima rara foto della nipotina

Barbara d’Urso alla fine ha ceduto: nonostante la conduttrice sia rimasta in silenzio per mesi senza rivelare nulla a riguardo, nelle scorse ore ha deciso di “uscire allo scoperto” pubblicando sul suo profilo Instagram ufficiale quella che è a tutti gli effetti la primissima foto della sua adorata nipotina.

Lo scatto è molto tenero e presenta tre mani intrecciate: sono quelle della neonata nipotina, venuta alla luce nel 2022, della nonna, del suo papà e della sua mamma. “Noi tre. Lei e LEI. La gioia infinita” ha scritto la d’Urso, accompagnando la didascalia con un profluvio di cuoricini.

Barbara d’Urso, dunque, non ha resistito e ha condiviso la foto pur mantenendo ancora (comprensibilmente) il riserbo sull’identità della piccola, della quale ancora non è dato sapere il nome, né tantomeno il volto. Giammauro Berardi, d’altra parte, è a sua volta molto, molto riservato, nonostante la madre sia uno dei volti più noti dello spettacolo italiano. Ecco l’immagine pubblicata sul seguitissimo profilo Instagram della d’Urso.

Barbara d’Urso difende la privacy della nipotina: ecco cos’ha fatto

Il volto di Pomeriggio 5 è stata davvero bravissima a rimanere in silenzio per mesi prima di svelare la notizia di essere diventata nonna alla collega Silvia Toffanin, nella cornice di Verissimo. In una puntata trasmessa lo scorso dicembre, la conduttrice aveva fatto la rivelazione a sorpresa lasciando tutti senza parole, sottolineando anche il fatto che, proprio per rispetto del figlio, si era trattenuta dalla tentazione di postare anche soltanto la foto di una manina della piccola.

In tempi non sospetti, ad ogni modo, sul magazine Chi sono apparsi i primissimi scatti rubati alla conduttrice in compagnia non solo della piccola ma anche degli altri due figli. Il gruppo è stato beccato da un paparazzo mentre erano tutti impegnati in un pomeriggio di relax presso il luna park di Parco Sempione a Milano.

Il fotografo in questione era un collega di Alex Fiumara, che di recente è stato ospite di Pomeriggio 5 per un altro servizio e che è stato bacchettato in diretta dalla diretta interessata. Sembra infatti che la d’Urso avesse chiesto all’altro fotografo (che Fiumara conosce bene) di non pubblicare le foto della sua famiglia, poi finite in prima pagina. Ecco lo sfogo della conduttrice: