A fine gennaio Barbara d’Urso rivelò a ‘Verissimo’ di essere diventata nonna, ma di non voler dare ulteriori dettagli per tutelare la privacy dei suoi due figli. Mercoledì 1 marzo, però, il magazine ‘Chi’ ha pubblicato delle foto della conduttrice con i suoi due figli Giammauro ed Emanuele Berardi, di 37 e 35 anni, con il primogenito accompagnato da moglie e figlia appena nata nel passeggino. La famiglia si trovava al Luna Park al Parco Sempione di Milano e sono stati ‘beccati’ dai giornali durante un pomeriggio intimo. Quest’invasione della sua privacy non è per niente piaciuta a Barbara, che si è sfogata ieri 1 marzo durante la puntata di “Pomeriggio 5”.

Nel corso della diretta, la d’Urso ha ospitato Alex Fiumara, noto paparazzo dell’ambiente, che avrebbe scattato le foto del ‘tradimento’ di Marco Bellavia con Sheila Capriolo. La presentatrice ha colto la palla al balzo e si è scagliata contro il paparazzo che l’ha fotografata al parco insieme ai figli e alla nipotina. Barbara ha rivelato di aver avuto una conversazione con il fotografo, che le aveva promesso che non avrebbe pubblicato gli scatti. Ma, così non è stato, anzi, le fotografie sono finite direttamente in prima pagina:

Volevo dirti una cosa Alex, oggi stai tranquillo perché non è giornata. Tu lo sai che io ho sempre difeso i paparazzi, amo ogni paparazzo. penso che sia un lavoro difficile e vi stimo davvero tanto. Oggi però non è giornata perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me. Non si è comportato bene perché mi ha fatto delle foto, io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli. Io sono andata da lui e l’ho pregato, gli ho proprio detto ‘ti scongiuro, ti prego, queste fotografie tienile per te’. Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite.

Dopodiché, la ‘Dottoressa Gio’ ha anche menzionato il direttore del giornale in questione, Alfonso Signorini. La conduttrice ha dichiarato di non aver alcun problema con Alfonso, dato che il giornalista ha solamente svolto il suo lavoro e lo ha anche ringraziato per le bellee parole dedicatele nel servizio. La sua ira, ha ribadito, è rivolta verso il paparazzo, che le ha mentito e ha messo in pasto ai giornali la vita privata dei suoi figli. “Cucciolotto, se giuri su di te dovresti mantenere la promessa. Ecco ora sapete perché non è giornata”, ha concluso.

La riservatezza dei figli di Barbara D’Urso

Barbara d’Urso aveva già spiegato a Silvia Toffanin, durante l’intervista a “Verissimo”, il motivo per cui è così restìa a parlare della vita dei suoi figli, i quali hanno scelto di costruire le loro carriere in ambiti lontani dal mondo dello spettacolo: Giammauro è medico ed Emanuele fotografo. La conduttrice aveva confessato di avere un’ottima relazione con loro, che rispettano assolutamente il suo lavoro. Ma, allo stesso tempo, vogliono anche che lei rispetti il loro. Entrambi hanno fatto molti sacrifici per raggiungere il successo e non vogliono che si sappia che lavoro fanno, poiché non vogliono che si pensi che sia stata lei ad aiutarli.