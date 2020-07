Tra le poche certezze di questo 2020 c’è sicuramente il ritorno di Barbara d’Urso in tv. Nonostante le malelingue e le critiche dell’ultimo periodo, la conduttrice napoletana è stata confermata da Mediaset per la prossima stagione televisiva. Il prossimo settembre Barbarella sarà di nuovo al timone dei suoi show, di cui non è solo presentatrice ma pure autrice, ovvero: Pomeriggio 5, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso. Come ogni estate, a partire da lunedì 20 luglio, su Canale 5 va in onda il promo che annuncia il rientro di Carmelita sul piccolo schermo. In quello di quest’anno si vede la d’Urso preparare la valigia per l’estate mentre scorrono le immagini delle sue trasmissioni. Nella scena successiva si nota la 63enne in versione vacanziera, fuori dagli studi di Cologno Monzese, e poi sempre l’attrice che indossa i panni di una bagnina con tanto di fischietto. Insomma, una clip sorridente e allegra, com’è nello stile di Barbara, che resta indubbiamente una delle stakanoviste della tv italiana.

Quando iniziano Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso

È ormai assodato che Barbara d’Urso tornerà in video a settembre, dopo il break di luglio e agosto. Ma quando di preciso? Pomeriggio 5 ripartirà lunedì 7 settembre, al consueto orario delle 17. Domenica Live e Live-Non è la d’Urso riprenderanno, invece, domenica 13 settembre. Domenica Live torna finalmente in onda dopo un lungo stop: il format è stato sospeso lo scorso marzo a causa dell’emergenza Coronavirus. Mediaset ha scelto di impiegare le sue risorse in altre trasmissioni di informazione quali Pomeriggio 5 e Live-Non è la d’Urso.

Dove è in vacanza Barbara d’Urso: estate italiane per la conduttrice

In attesa del suo ritorno in tv Barbara d’Urso si gode l’estate. Estate rigorosamente in Italia: come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo anche l’ex valletta di Pippo Baudo ha deciso di fare a meno di lunghi viaggi all’estero. Come raccontato in un’intervista concessa di recente a DiLei, la d’Urso si è ritirata nella sua villa in campagna, dove accoglie amici e parenti per giornate all’insegna del divertimento e della spensieratezza.